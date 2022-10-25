Хатидже ненавидела Ибрагима в реальной жизни - как же они поженились

Создатели «Великолепного века» показали нам, как сестра Сулеймана Хатидже и Ибрагим-паша безумно любили друг друга. Однако в реальной жизни все было не так.

Визирь действительно оказывал знаки внимания сестре повелителя, однако ответной реакции не получал. Более того, султанша признавалась матери Валиде, что терпеть не может Паргали.

Как же тогда поженились Хатидже и Ибрагим? Ведь сестра султана имела право выбирать себе мужа. Историки считают, что причина проста. Сулейман относился к Ибрагиму, как к своему лучшему другу и не смог отказать ему, когда тот попросил руку и сердце Хатидже.

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Он видел, что друг положил глаз на его сестру и понимал, что их свадьба станет лучшим подарком для хранителя покоев. Как бы девушка не упиралась - падишах ее не услышал.