Что уже известно о втором сезоне сериала «Игра в кальмара»

В последнее время зрители снова вспомнили о сериале «Игра в кальмара». И это неудивительно, недавно актер О Ен Су, сыгравший того самого «ноль первого игрока» О Иль Нама, появился на страницах глянцевого журнала «Arena Homme». Артист прорекламировал спортивные костюмы коллекции Balenciaga x Adidas, очень напоминающие формы игроков из сериала.
Другая новость – появилась информация, что в проекте может принять участие Леонардо Ди Каприо. Кстати, этой осенью сериалу исполняется год. Ровно год назад зрители сопереживали персонажам, в задачу которых входило выжить в смертельной игре. Теперь же возникает ощущение, что события сериала перенеслись в окружающую реальность…
Планируется, что съемки проекта начнутся в следующем году, а второй сезон выйдет в 2024-м. Что уже известно о новых сериях знаменитого сериала?
Вспоминаем первый сезон
Внимание, спойлеры! Итак, первый сезон рассказывает о 47-летнем Сон Ки Хуне, жизнь которого зашла в тупик: он потерял работу, не имеет накоплений, а бывшая жена угрожает увезти дочь за границу. Мужчина ищет любые способы, чтобы заработать. И вот некий незнакомец предлагает ему принять участие в странной игре…Оказывается, на выживание…
В нее играют 456 человек, имеющих проблемы с деньгами, погрязших в кредитах и потерявших всякую надежду на изменение ситуации. Все участники получают порядковые номера, одинаковую форму и обещание сорвать большой куш. Самому Сон Ки Хуну достается 456-й номер.
Создатели сериала акцентируют внимание на нескольких игроках: онкобольном старике Иль Наме, с которым сближается Сон Ки Хун, некогда богатом бизнесмене Сан Ву, потерявшем свое состояние (и друге детства главного героя), наивном пакистанце – мигранте Али, обаятельном, но абсолютно беспринципном бандите Чан Док Су, а также красивой перебежчице из Северной Кореи Кан Сэ Бек, которой деньги необходимы для доставки в Южную Корею ее мамы, все еще находящуюся в КНДР. У девушки также есть младший брат, который живет в детском доме.
Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Соревнования состоят из нескольких детских национальных игр, каждая из которых заканчивается смертью людей. С каждой новой человеческой потерей призовой фонд увеличивается и приближается к 30 миллионам долларов. В итоге его получает Сон Ки Хун, но герой не решается обнародовать свой выигрыш и снова ведет прежний образ жизни.
Спустя время он узнает, что на самом деле организатором игры был старик О Иль Нам, который играл под первым номером. Он придумал эту игру с участием бедных людей для развлечения миллионеров, которые делают свои ставки. В итоге старик умирает, а после его смерти Сон Ки Хун отправляется в детский дом, чтобы забрать брата Кан Сэ Бэк. Он приводит мальчика к матери Сан Ву и оставляет ей внушительную сумму денег.
После этого Сон Ки Хун едет в аэропорт, чтобы улететь к дочери, но снова видит того самого незнакомца, который заманивает людей в игру. И возвращается обратно, тем самым открывая возможности для второго сезона. И он, конечно, будет.
«Сон Ки Хун сделает кое-что для мира»
Режиссер сериала Хван Дон Хек пообещал, что Сон Ки Хун вернется в проект и «сделает кое-что для мира». По словам режиссера, «в первом сезоне человечность главного героя проявлялась в пассивной манере, а вот во втором опыт персонажа будет использован активным образом».
Впрочем, сам исполнитель роли Сон Ки Хуна Ли Джон Джэ отметил, что в новом сезоне его герой действительно станет более решительным, но не изменится кардинально. Ведь зрители привыкли к тому добряку и не хотят с ним расставаться.
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Кадр из сериала «Игра в кальмара»
«Но если Сон Ки Хун станет слишком решительным, то людям будет совсем скучно смотреть. Поэтому я надеюсь, что он не убьет в себе того забавного и веселого парня», - заявил актер.
Также Хван Дон Хек сказал, что в новых сериях раскроется и ведущий Игры в первом сезоне Хван Ин Хо, который когда-то тоже победил в смертельном соревновании, а потом стал вести его. Напомним, в сериале он носил маску, и зрители ничего не знали об этом персонаже, пока в финале он не показал лицо перед братом-полицейским.
Кадр из сериала «Игра в кальмара»
«Он был прошлым победителем, а стал ведущим. Это как в ситуации с Дартом Вейдером. Некоторые в конечном итоге становятся джедаями, а некоторые становятся Дартом Вейдером, верно?», —отметил Хван Дон Хек.
Появится ли в сериале Леонардо Ди Каприо?
В «Игру» может вступить и Леонардо Ди Каприо. Дело в том, что голливудский актер – верный поклонник сериала. Однако, скорее всего, это произойдет, если речь зайдет о третьем сезоне.
По словам Хван Дон Хека, приглашение Ди Каприо в следующие серии не входит в его планы, поскольку во втором сезоне действие сериала снова будет происходить в Корее. А вот если место действия изменится, тогда можно подумать и о Лео.
«Леонардо Ди Каприо сказал, что он большой поклонник «Игры в кальмара», так что, если время или возможности позволят, мы можем попросить его присоединиться к съемкам», — отметил Хван Дон Хек.
Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Помните огромную куклу из первых серий, которая разом убила половину участников игры? Так вот, в новом сезоне зрители увидят и ее «друга». Можно только себе представить, как он будет расправляться с игроками…Также Хван Дон Хек пообещал появление еще нескольких новых героев.
Впрочем, сейчас мы живем в таком опасном мире, что любые задания «Игры в кальмара» покажутся нам цветочками. Однако хочется верить, что к моменту выхода продолжения знаменитого сериала везде воцарится мир, и мы будем смотреть полюбившийся проект, погружаясь уже в киношные, а не реальные проблемы.