Что уже известно о втором сезоне сериала «Игра в кальмара»

В последнее время зрители снова вспомнили о сериале «Игра в кальмара». И это неудивительно, недавно актер О Ен Су, сыгравший того самого «ноль первого игрока» О Иль Нама, появился на страницах глянцевого журнала «Arena Homme». Артист прорекламировал спортивные костюмы коллекции Balenciaga x Adidas, очень напоминающие формы игроков из сериала.

Другая новость – появилась информация, что в проекте может принять участие Леонардо Ди Каприо. Кстати, этой осенью сериалу исполняется год. Ровно год назад зрители сопереживали персонажам, в задачу которых входило выжить в смертельной игре. Теперь же возникает ощущение, что события сериала перенеслись в окружающую реальность…

Планируется, что съемки проекта начнутся в следующем году, а второй сезон выйдет в 2024-м. Что уже известно о новых сериях знаменитого сериала?

Вспоминаем первый сезон

Внимание, спойлеры! Итак, первый сезон рассказывает о 47-летнем Сон Ки Хуне, жизнь которого зашла в тупик: он потерял работу, не имеет накоплений, а бывшая жена угрожает увезти дочь за границу. Мужчина ищет любые способы, чтобы заработать. И вот некий незнакомец предлагает ему принять участие в странной игре…Оказывается, на выживание…

В нее играют 456 человек, имеющих проблемы с деньгами, погрязших в кредитах и потерявших всякую надежду на изменение ситуации. Все участники получают порядковые номера, одинаковую форму и обещание сорвать большой куш. Самому Сон Ки Хуну достается 456-й номер.

Создатели сериала акцентируют внимание на нескольких игроках: онкобольном старике Иль Наме, с которым сближается Сон Ки Хун, некогда богатом бизнесмене Сан Ву, потерявшем свое состояние (и друге детства главного героя), наивном пакистанце – мигранте Али, обаятельном, но абсолютно беспринципном бандите Чан Док Су, а также красивой перебежчице из Северной Кореи Кан Сэ Бек, которой деньги необходимы для доставки в Южную Корею ее мамы, все еще находящуюся в КНДР. У девушки также есть младший брат, который живет в детском доме.