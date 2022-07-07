Названа дата премьеры сериала «Капкан на судью» с Александром Домогаровым

15 июля в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера детективного сериала «Капкан на судью», который затем выйдет в эфире Первого канала. Это захватывающий детектив о поиске социальной справедливости.

Главную роль в картине сыграл Александр Домогаров. Его герой — принципиальный и честный судья. По сюжету в день его 55-летнего юбилея кто-то похищает дочь именинника. Разобраться в пропаже девушки берется лучший следователь полиции. Но в ходе розыска один за другим начинают выясняться темные секреты уважаемого судьи.

Основной сюжет детектива, связанный с похищением девушки, быстро обрастает множеством побочных историй. Авторы сериала задаются вопросом, что происходит с человеком, который пытается построить нормальную, гармоничную жизнь, пойдя однажды на сделку с совестью, решив, что это никому не принесет проблем. Каждый новый эпизод картины нагнетает обстановку, количество скелетов в шкафах каждого персонажа растет в геометрической прогрессии.

«Это история о душевных переживаниях человека — из-за определенных событий в его жизни он не находит себе места. Мой герой никак не может на них повлиять, это вне его компетенции. Он просто поставлен перед фактом и вынужден предпринимать хоть что-то, чтобы спасти близких и родных людей», — говорит исполнитель главной роли Александр Домогаров.

Вместе с ним в сериале сыграли Виктория Толстоганова, Александр Горбатов, Ангелина Загребина, Анна Завтур, Татьяна Лялина, Сергей Горошко, Владимир Селезнев и другие актеры.

«В этой драматической истории наши персонажи сталкиваются с потерей, которую пытаются восполнить: мы ищем потерянную дочь всеми доступными способами. Конечно, не обойдется и без темных страниц прошлого, которые повлияют на события здесь и сейчас. В сериале довольно запутанный сюжет и постоянная атмосфера тревоги, она никуда не исчезает вплоть до финала», — отмечается актриса Виктория Толстоганова.

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Режиссером выступил Ярослав Мочалов. ранее работавший над сериалами «Мурка» и «Знахарь».

«Мы старались показать, что каждый из нас вне зависимости от социального статуса может быть зависим от действий и ошибок одного человека, облеченного властью. В течение восьми эпизодов вокруг судьи возникает россыпь интересных персонажей, каждый со своим уникальным характером», — подчеркнул постановщик.

Не пропустите премьеру детективного сериала «Капкан на судью» — 15 июля в онлайн-кинотеатре Kion.

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