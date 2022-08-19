Как снимали «Бедного олигарха»: гигантский особняк с бассейном и отсылки к Ди Каприо

Главный герой – русский бизнесмен Виктор, который живет в Англии, и в одночасье из-за санкций лишается всего.
О том, как в сериале показывают туманный Альбион, как выбирали актеров на главные роли и чем запомнился съемочный процесс – в материале Teleprogramma.pro.
Экстренная актуальность: от идеи до премьеры за полгода
Фото со съемок сериала «Бедный олигарх». Фото: ТНТ
2022-й год для российских олигархов стал, мягко говоря, непростым. С начала марта зарубежные правительства, в частности британское, постепенно начали вводить санкции против российских бизнесменов. За два месяца российские олигархи обеднели практически вдвое, суммарно потеряв больше 100 миллиардов долларов из-за санкций.
Именно на этой реальной ситуации и основан сюжет «Бедного олигарха», главный герой которого тоже вынужден расстаться со своим состоянием из-за санкций британских властей.
«Идея сериала родилась буквально из новостных сводок, и нам показался забавным сюжет, что олигархи не могут прожить на три тысячи долларов в месяц. При этом их сограждане получают по 15-20 тысяч. С группой сценаристов мы начали развивать эту тему, и так появился сюжет «Бедного олигарха» про опального бизнесмена, который настолько привык к роскоши, что ему трудно выживать без поваров и уборщиц», – рассказывает продюсер проекта Сарик Андреасян.
Два месяца на сценарий, два – на съемки, столько же – на постпродакшн, раскрутку и запуск. Таков рецепт «приготовления» «Бедного олигарха». Учитывая, с какой скоростью меняется новостная повестка, для создателей было очень важно не опоздать с актуальностью сериала.
Такая же история была и с коронавирусом: те, кто успел выпустить ситкомы про карантин и удаленку сразу, остались в выигрыше, а кто опоздал – пришлось считать убытки от каждого дня простоя.
Однако, несмотря на такую экстренную актуальность, создатели подчеркивают, что сериал останется понятным зрителю, даже если он посмотрит его через 10 лет. Ведь санкции – это по большому счету лишь декорации для классической постановки про принца и нищего, сюжет которой актуален всегда.
Виктор Гнида: между Абрамовичем и простачком
Фото со съемок сериала «Бедный олигарх». Фото: ТНТ
Главный герой сериала – русский олигарх Виктор Гнида (ударение на последнюю букву), который отчаянно пытается стать своим в Великобритании. Но если в условных Штатах это еще возможно, то на Альбионе он так и остается чужаком, что особенно четко ощущает, потеряв все свои сбережения.
В качестве актера на главную роль авторы проекта рассматривали только одного человека – Владимира Сычева. Все дело в тонкостях образа и шарме самого артиста. Создателям «Бедного олигарха» не нужен был карикатурный Сильвестр Сергеев из «СашиТани», сумасшедший злодей Андрей Сатор из «Довода» или обаятельный негодяй Юрий Омович из «Рок-н-рольщика». Гнида – это собирательный образ, персонаж на грани деревенщины и интеллигента, что-то среднее между Абрамовичем и простачком, который случайно разбогател, как говорит Сарик Андреасян.
«Мы хотели сделать Виктора народным, в какой-то степени даже провинциальным олигархом, чтобы зритель понимали, что перед ним человек из девяностых», – объясняет продюсер сериала.
Сычев многим зрителям известен по ролям, так или иначе связанным с криминальными девяностыми («Физрук», «Ресторан по понятиям»), а потому в нем легко узнается человек, который в то время и сколотил себе состояние. Поэтому образ Виктора – это своего рода эволюция как для актера, так и его условного персонажа.
«Я сразу согласился на этот проект, мне вообще интересно работать с Сариком: он всегда предлагает разные роли, у нас уже пятый или шестой совместный проект. Для меня ценно, что все образы и характеры совершенно разные: и комедийные, и драматические, и положительные, и отрицательные. Здесь у меня есть возможность играть не только туповатого и нагловатого бандита, а побывать в разных амплуа. В сериале «Бедный олигарх» сценарий интересный, и сам роль тоже, плюс она главная. Плюс Сарик, плюс ТНТ – одни плюсы», – признается Владимир Сычев.
В «Бедном олигархе» Сычев даже внешне отличается от себя в других работах: артист отрастил бороду и усы, которые усилиями гримеров экстренно поседели, добавляя персонажу еще с десяток лет нелегкой жизни в нефтяном и газовом бизнесе.
Дворецкий Адам – шотландский юмор и отсылки к Ди Каприо
Фото со съемок сериала «Бедный олигарх». Фото: ТНТ
Ближайшего соратника главного героя сыграл Максим Лагашкин – друг Владимира Сычева в реальной жизни. Актерский дуэт сложился настолько органичным, что артисты запросто могли бы поменяться ролями, и проект не утратил бы своего обаяния. Собственно, это и происходит в одном из эпизодов, когда Лагашкин надевает халат хозяина поместья, а Сычев перевоплощается в его слугу.
Дворецкий в исполнении Лагашкина – эдакий Альфред Пенниуорт из фильмов о Бэтмене: не просто обслуга, а настоящий друг, который не бросает олигарха и бытового инвалида на произвол судьбы в сложные времена. Химия между артистами и их персонажами льется через экран, превращая сериал не просто в комедию положений, а в настоящее бадди-муви, когда двое друзей экстравагантными способами ищут выход из непростых ситуаций.
Адам – шотландец по национальности, и в силу своего происхождения ненавидит британцев, что выражается в его бесконечных остроумных подколках. При этом воспитан был дворецкий русской бабушкой, что отсылает его к голливудской звезде Леонардо Ди Каприо и дарит истинно русские черты характера, а также способность безупречно говорить на языке Пушкина и Достоевского.
«Он все время вставляет в речь какие-то шотландские метафоры, афоризмы, но поскольку он воспитан русской бабушкой, то вот эта ментальность в нем тоже присутствует. Когда у олигарха забирают все, с ним остается только один дворецкий, который не хочет его покидать. В процессе они понимают, что их отношения становятся глубже, чем босс и подчиненный, они теперь настоящие друзья», – объясняет Максим Лагашкин.
На экране Лагашкин тоже предстает в слегка нетипичном виде: идеальный пробор на безупречно уложенных волосах, армейская выправка и тонкие усики добавляют герою обаяния. А регулярные шуточки заставляют вспомнить о дворецком Константине из «Моей прекрасной няни», который для многих зрителей остается эталоном воплощения этой профессии на экране.
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Гигантский особняк с бассейном и садом: можно снимать новый сезон «Короны»
Фото со съемок сериала «Бедный олигарх». Фото: ТНТ
Съемочная команда работала в России: отправляться на съемки в Англию было невыгодно как экономически, так и с точки зрения сроков. К тому же, это противоречило бы основной идее сериала. Но чтобы показать британское поместье в столичных локациях, пришлось потрудиться. На помощь пришел гигантский особняк в стиле классицизма, расположенный в Московской области, всего в 70 километрах от столицы. Буквально полтора часа езды, и вот перед вами уже поместье русского олигарха в Англии, а не просто очередной памятник культуры.
«Я был очень удивлен, когда увидел этот дом сначала на фото – не поверил, что он такой большой. А когда приехал, увидел, что тут целый мир! Очень сложно изображать Лондон не в Лондоне, поэтому нам пришлось отказываться от локаций, где виднелись березы или еще какие-то детали, которые противоречат истории. А тут в целом можно снимать пятый сезон «Короны», и никто ничего не поймет. Этот дом очень удобен для нас в плане съемок, здесь дорого-богато, лужайки, бассейны, все есть. И расположен он близко, так что нам очень повезло», – рассказывает Сарик Андреасян.
Несмотря на то, что именно этот особняк стал основной локацией для съемок сериала, актеры так и не научились в нем ориентироваться – настолько он гигантский. Поэтому, где найти газонокосилку и в какой стороне находится бассейн, знает только дворецкий Адам, но не исполнитель роли Максим Лагашкин. А Владимир Сычев и вовсе сетует на то, что в такой «крепости одиночества» жить с семьей просто неуютно: десять человек тут могут никогда не встретиться.
Проект снимался в сжатые сроки: актеры учили по 10-15 страниц текста и начинали смены в 6 утра. Все для того, чтобы успеть презентовать премьеру зрителям как можно скорее, пока тема не перестала быть актуальной.
Увидеть страдания обедневшего Виктор Гниды и его дворецкого Адама в сериале «Бедный олигарх» можно с 22 августа в 20:00 на телеканале ТНТ.