Как снимали «Бедного олигарха»: гигантский особняк с бассейном и отсылки к Ди Каприо

2022-й год для российских олигархов стал, мягко говоря, непростым. С начала марта зарубежные правительства, в частности британское, постепенно начали вводить санкции против российских бизнесменов. За два месяца российские олигархи обеднели практически вдвое, суммарно потеряв больше 100 миллиардов долларов из-за санкций.

Именно на этой реальной ситуации и основан сюжет «Бедного олигарха», главный герой которого тоже вынужден расстаться со своим состоянием из-за санкций британских властей.

«Идея сериала родилась буквально из новостных сводок, и нам показался забавным сюжет, что олигархи не могут прожить на три тысячи долларов в месяц. При этом их сограждане получают по 15-20 тысяч. С группой сценаристов мы начали развивать эту тему, и так появился сюжет «Бедного олигарха» про опального бизнесмена, который настолько привык к роскоши, что ему трудно выживать без поваров и уборщиц», – рассказывает продюсер проекта Сарик Андреасян.

Два месяца на сценарий, два – на съемки, столько же – на постпродакшн, раскрутку и запуск. Таков рецепт «приготовления» «Бедного олигарха». Учитывая, с какой скоростью меняется новостная повестка, для создателей было очень важно не опоздать с актуальностью сериала.

Такая же история была и с коронавирусом: те, кто успел выпустить ситкомы про карантин и удаленку сразу, остались в выигрыше, а кто опоздал – пришлось считать убытки от каждого дня простоя.

Однако, несмотря на такую экстренную актуальность, создатели подчеркивают, что сериал останется понятным зрителю, даже если он посмотрит его через 10 лет. Ведь санкции – это по большому счету лишь декорации для классической постановки про принца и нищего, сюжет которой актуален всегда.

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