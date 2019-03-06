Сериалы Когда зрители увидят четвертый сезон сериала «Ивановы-Ивановы» и кого в нем покажут
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Когда зрители увидят четвертый сезон сериала «Ивановы-Ивановы» и кого в нем покажут

Мария Горская

Содержание нового сезона создатели сериала пока держат в тайне.

Прошлая осень порадовала любителей комедийных сериалов третьим сезоном одного из самых популярных проектов телеканала СТС — «Ивановы-Ивановы». История о двух детях, перепутанных в роддоме, и их семьях, подружившихся на фоне своего «родства», еще в 2017 году полюбилась зрителям благодаря оригинальному сюжету, доброму юмору и прекрасному актерскому составу, и теперь поклонники с нетерпением ждут выхода каждого нового сезона.

Что известно о четвертом сезоне сериала «Ивановы-Ивановы»? Teleprogramma.pro попыталась узнать, когда же начнутся съемки четвертого сезона, что ждет в нем героев самого популярного сериала телеканала СТС.

  Съемки 4 сезона уже начались!

Трухин и Уколова - "Ивановы-Ивановы"
Четвертый сезон «Ивановы-Ивановы» выйдет в 2019 году

Работа над новым сезоном «Ивановых-Ивановых» началась вскоре после того, как завершился показ третьего сезона.

«Сейчас мы пишем для четвертого сезона «Ивановы-Ивановы»», — сообщил 30 ноября автор сценария комедийного сериала Олег Смагин.

По слухам, 4 сезон сериала «Ивановы-Ивановы» должен был выйти на экраны уже в апреле 2019 года, однако вряд ли авторы сериала смогли бы сделать это так быстро, ведь съемочный процесс стартовал лишь в начале марта.

О том, что актеры и другие участники создания сериала приступили к работе, 5 марта сообщил, ничего при этом не говоря, исполнитель роли Вани Алексей Лукин. На своей странице в Instagram молодой актер показал видео из дома семьи Ивановых — того, где всё строго, изыскано и покрыто позолотой.

Съемки 4 сезона "Ивановы-Ивановы" уже начались
Съемки 4 сезона «Ивановы-Ивановы» уже начались

Чем закончился 3 сезон сериала «Ивановы-Ивановы»

Третий сезон сериала, премьера которого состоялась на канале СТС в октябре 2013 года, вышел под девизом «Твой дом — мой дом!»

В финальной серии главы семейств — Лёха и Антон — собрались за одним столом, чтобы решить, стоит ли им разъезжаться, или нет. Новый дом Ивановых скоро будет достроен и они смогут вернуться к привычной жизни.

Антон при этом решил признаться в том, что жить в такой большой семье было гораздо интереснее и он рад иметь такого надежного друга, как Леха.

Очевидно, что в 4 сезоне наш ждут новые увлекательные приключения двух семей — богатой и бедной, которые будут попадать в различные забавные ситуации и самым необычным образом выходить из затруднительных положений.

Кадр из сериала "Ивановы-Ивановы"
Михаил Трухин в роли Лёхи Иванова. Кадр из сериала «Ивановы-Ивановы»

В новом сезоне мы увидим старых актеров

Уже известно, что в 4 сезоне «Ивановы-Ивановы» перед зрителями предстанут всё те же любимые актеры. Семён Трескунов сыграет роль Данилы, биологического сына Антона и Полины, роль его матери Лиды исполнит актриса Анна Уколова. Михаил Трухин, которого наконец-то перестали ассоциировать с героем «Улиц разбитых фонарей» Славой Волковым, вновь предстанет перед нами в образе Алексея Иванова. Юрий Ицков сыграет роль Виктора Алексеевича, отца Лёхи.

Богатых Ивановых — Антона и Полину, как и предполагалось, будут играть Сергей Бурунов и Александра Флоринская. Их сына Ивана продолжит играть Алексей Лукин.

Другие роли в сериале исполнят Елена Муравьёва, Александр Обласов, Василина Юсковец, Грант Тохатян, Виктория Маслова, Валерий Панков и другие уже знакомые актеры.

Аленксей Лукин и Семен Трескунов
Аленксей Лукин и Семен Трескунов в роли Вани и Данилы. Кадр из сериала «Ивановы-Ивановы»

Когда выйдет 4 сезон «Ивановы-Ивановы»

Скорее всего, съемки 4 сезона продлятся 2-3 месяца, а долгожданная премьера состоится летом или осенью 2019 года.

Напомним, что первый сезон «Ивановых-Ивановых» снимали с апреля по июль 2017 года, телевизионная премьера состоялась 16 октября. Над этим сезоном и следующим работала компания Yellow, Black and White.

Начиная с третьего сезона, съемками занимается другая компания — Pick Up Film. Она работает быстрее: сезон снимали с июня по август, а уже в конце октябре страна дождалась премьеры на ТВ.

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Тэги:

Александра ФлоринскаяАлексей ЛукинАнна УколоваИвановы-ИвановыМихаил ТрухинСемен ТрескуновСергей Бурунов

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Когда зрители увидят четвертый сезон сериала «Ивановы-Ивановы» и кого в нем покажут
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