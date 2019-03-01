Алексей Лукин из сериала «Ивановы-Ивановы»: «Мной интересуются дамы «чуть постарше»»

19-летний актер рассказал о съемках в популярном сериале и признался, на что потратил первый гонорар.

Алексею Лукину всего 19 лет. За плечами несколько сезонов популярного сериала «Ивановы-Ивановы», впереди большое будущее. Скоро начнутся съемки четвертого сезона, а возможно, и пятого. Когда искали актеров для съемок, Леша учился в ГИТИСе в мастерской Хейфеца. Поехал на пробы и прошел.

«Мне режиссер говорит: «Ты понимаешь, такая история, невозможно будет совместить по 20 смен в месяц с учебой. Ты уйдешь из института?» И я сказал: «Да»», — рассказывает актер порталу peopletalk.ru.

С тех пор у парня целая армия поклонниц. Девушки шлют фото в личку в соцсетях, а в жизни молодым актером интересуются женщины постарше. Сказалась роль красавчика-мажора, который общался со взрослой дамой.

«Однажды на даче попросили сфотографироваться с фанатками. Захожу, а там женщина лет пятидесяти пяти стоит: «Ой, это правда вы?» И я потихоньку чувствую, как она начинает меня трогать. Извинился и вышел», — рассказывает Алексей Лукин.

Кстати, свой первый гонорар парень потратил на покупку ноутбука, который очень быстро перестал работать из-за просмотра фильмов для взрослых.