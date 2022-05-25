Дождались! Начались съемки второго сезона «Вампиров средней полосы»

В среду, 25 мая, стало известно о том, что видеосервис START приступил к съемкам второго сезона популярного сериала «Вампиры средней полосы». На этот раз режиссером картины стал Дмитрий Грибанов, снявший сериал «Два холма».

Основная часть съемок пройдет летом, это значит, что душевные вампиры примерят новый расслабленный гардероб, а мы увидим Смоленск в теплую погоду.

Главные герои снова окажутся в эпицентре происходящих событий. Вампиры возьмут под опеку девочку Милу, которая может быть ценным свидетелем, и за которой кто-то охотится. Похоже, деду Славе и его родственникам вновь предстоит защитить Смоленск от сил зла.

Роль маленькой Милы сыграет 9-летняя Ева Смирнова («Настя, соберись», «Чиновница», «ИП Пирогова», «Чебурашка»), а в некоторых эпизодах появится Екатерина Ланн — дочь Татьяны Догилевой, которая исполнит роль экс-хранительницы в молодости.

Ожидается, что сериал выйдет на START в конце 2022 года.

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