Даня Милохин окончил школу: завершились съемки сериала «Классная Катя»

Канал СТС объявил о завершении съемок комедийного сериала «Классная Катя» — об отвязной дочке мэра подмосковного городка, которую папа устроил работать учителем в гимназии.

Главной «перчинкой» нового сериала является экранный класс 10 «Г». А главного заводилу в нем сыграл известный блогер Даня Милохин. Для него это первая большая роль в кино. Парень не только показал харизму перед камерой, но и удивил коллег по съемочной площадке своей работоспособностью.

«Для меня Даня — тот человек, у которого при любом раскладе все классно. Он несет позитив, при этом очень талантлив. Я думаю, все у Дани сложится в кино», — говорит его партнерша по сериалу и «одноклассница» Луиза Габриэла Бровина.

Любопытно, что большая часть съемок прошла в настоящей гимназии, ученики которой караулили Милохина, скандировали его имя и пытались сделать с ним как можно больше селфи. Активность поклонников не помешала молодому артисту в перерывах между дублями играть в футбол и компьютерные игры, кататься на лошадях и помогать своей экранной учительнице Валерии Астаповой разбираться с Telegram.

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Добавим, что в 17-серийной картине также снялись Гоша Куценко, Алена Бабенко, Михаил Кремер и Антон Лаврентьев. Дата премьеры на СТС пока не сообщается.

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