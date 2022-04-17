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Вирус, шаманы и китайцы: вышел трейлер второго сезона сериала «Эпидемия»

Драматический сериал про выживание заходит на второй круг.

Вирус, шаманы и китайцы: вышел трейлер второго сезона сериала «Эпидемия»
В новом сезоне «Эпидемии» сыграл Юра Борисов. Фото: стоп-кадр из трейлера сериала

16 апреля онлайн-кинотеатр Premier опубликовал трейлер второго сезона нашумевшего сериала «Эпидемия».

Картина продолжит историю группы москвичей, что пытается выжить в дикой природе на фоне свирепствования таинственного вируса. И тут в истории про расколовшую общество болезнь неожиданно появляются северные шаманы и китайские войска.

К своим ролям вернусь Кирилл Кяро, Марьяна Спивак и Александр Робак. Также к ним присоединились Юра Борисов и Никита Еленев.

Трейлер не указывает дату премьеры второго сезона. Предварительно, она запланирована на 21 апреля.

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