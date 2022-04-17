Вирус, шаманы и китайцы: вышел трейлер второго сезона сериала «Эпидемия»

16 апреля онлайн-кинотеатр Premier опубликовал трейлер второго сезона нашумевшего сериала «Эпидемия».
Картина продолжит историю группы москвичей, что пытается выжить в дикой природе на фоне свирепствования таинственного вируса. И тут в истории про расколовшую общество болезнь неожиданно появляются северные шаманы и китайские войска.
К своим ролям вернусь Кирилл Кяро, Марьяна Спивак и Александр Робак. Также к ним присоединились Юра Борисов и Никита Еленев.
Трейлер не указывает дату премьеры второго сезона. Предварительно, она запланирована на 21 апреля.
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