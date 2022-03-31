Первые кадры второго сезона «Эпидемии» вышли на Premier

Онлайн-кинотеатр готовится к показу новых эпизодов сериала в апреле этого года.

Онлайн-кинотеатр Premier перед официальной премьерой второго сезона сериала «Эпидемия» показал первые кадры популярной киноленты.

Напомним, производством сериала занимается студия 1-2-3 Production. Режиссером выступил Дмитрий Тюрин. Главные роли достались Кириллу Кяро, Марьяне Спивак, Александру Робак и другим.

Среди новых лиц в кадре «Эпидемии» зритель увидит Аскара Ильясова, Никиту Еленева, Викторию Клинкову, Юлию Ендроссек и Юру Борисова.

Герои сменяются, дополняются. Неизменно в сериале остается одно: эвакуация из опасной зоны.

Отметим, по сюжету сериала герои вынуждены мириться с последствиями глобальной катастрофы. Привычные ценности перестали иметь значение. Те, кто еще не заразился смертельным вирусом, пытаются спастись. Совершенно не похожим друг на друга людям приходится объединяться и следовать в опасном направлении — на крайний Север.

К слову, снимали сериал в подмосковной Ивантеевке, Санкт-Петербург и его окрестности, а также в Карелии, Приозерске и Москве.

Напомним, ранее звезда сериала «Эпидемия» Кирилл Кяро рассказал о своей семье.

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