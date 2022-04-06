HBO Max снимет два сериала по «Шерлоку Холмсу» с Робертом Дауни-младшим

Сам актер уже подтвердил участие в проекте в качестве продюсера.

Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу должны вернуться к ролям Шерлока Холмса и доктора Ватсона в третьем фильме о гениальном сыщике. Когда он выйдет — пока неизвестно. Но данная киновселенная уже пошла дальше. У нее появятся еще два сериала, которые уже находятся в разработке.

Проектом занялся потоковый сервис HBO Max, Роберт Дауни-младший и продюсер первых двух картин Лайонел Уигрэм тоже в деле. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter, отметив, что знаменитый актер может и не вернуться к роли гениального сыщика, а просто остаться продюсером сериалов.

У Netflix, например, тоже есть свой Шерлок Холмс — Генри Кавилл в фильмах про Энолу Холмс, — но он там второстепенный персонаж. Дауни тоже достаточно пару раз мелькнуть на экране, чтобы новый проект получил преемственность от полнометражек 2009 и 2011 годов.

Но все-таки хотелось бы знать, что там с третьим фильмом, который запоздал уже на десять лет. Ранее проходили новости, что Гая Ричи в нем заменил другой режиссер, и съемки начались в 2020-м. В конце 2021-го картина должна была выйти на экраны, но ее релиз отложили из-за пандемии. Нынешний статус триквела «Шерлока Холмса» неизвестен.

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