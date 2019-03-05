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Третья часть сиквела «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим выйдет значительно позже, чем планировалось

Как сообщила компания Warner Bros., премьера картины переносится на декабрь 2021 года.

Третья часть сиквела «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим выйдет значительно позже, чем планировалось
Кадр из фильма «Шерлок Холмс: Театр теней» 2011 года

Поклонники фильмов о блестящем детективе Шерлоке Холмсе не смогут увидеть в анонсированный ранее срок картину «Шерлок Холмс-3», главные роли в которой исполняют талантливые артисты Роберт Дауни-младший и звезда сериала «Молодой папа» Джуд Лоу. Как уведомил киноконцерн Warner Bros., фильм появится на экранах не в 2020 году, а спустя еще год.

Между тем зрители с нетерпением ждут продолжения полюбившейся приключенческой франшизы. Один только первый фильм Гая Ричи о Холмсе и Ватсоне в 2009 году собрал в кинопрокате более пятисот миллионов долларов. Еще больший успех ждал вторую часть, выпущенную ровно через два года после дебютной: кассовые сборы фильма «Шерлок Холмс: Театр теней» достигли 545 миллионов долларов.

Напомним, сроки выпуска третьей картины сиквела затягивались с самого начала. Дауни-младший не мог вплотную заняться работой на съемочной площадке «Шерлока» из-за своего плотного рабочего графика. Признавая этот факт, сам артист сетовал, что очень занят в других проектах, а по скайпу сниматься он не может.

О переносе премьеры фильма сообщает портал The Hollywood Reporter. Новая дата премьеры — 22 декабря 2021 года.

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Джуд ЛоупремьераРоберт Дауни-младшийШерлок Холмс

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Третья часть сиквела «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим выйдет значительно позже, чем планировалось
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