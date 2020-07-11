Валерия Гай Германика под бутылочку проинтервьюировала Игоря Николаева на темы православия

Композитор Игорь Николаев в Instagram рассказал, что к нему в гости приехала режиссер Валерия Гай Германика. Разговор во время интервью зашел на темы православия.

«Это было сложное, пожалуй, самое сложное для меня интервью в жизни. Приезжала Валерия Гай Германика. Говорили с ней на темы православия. На прямые вопросы надо отвечать прямо. Но деликатно и взвешенно — тема обязывает. Валерия интересный неординарный человек и личность. Съемка для телеканала «Спас». Игорь Николаев

Между тем в комментариях пользователи возмутились поведением Гай Германики. Они заметили на столе бутылочку вина. При этом на столе стоял один бокал. Как известно, сам Николаев не употребляет спиртные напитки.

«Без бутылочки вижу не обошлось», «Такие темы лучше обсуждать под кагор», «Говорить на темы православия и употреблять спиртное. Как-то странно», «Личность, конечно, неоднозначная. Я не слежу за ее творчеством в плане художеств, но церковь и православные каналы перестали быть мерилом целомудрия. Поэтому плюрализм мнений даже там приветствуется. Порой и не поймешь то ли все на откуп отдано! Лишь бы платили!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Валерия Гай Германика до 2008 года снимала документальное кино. С 2008 года снимает игровое. Обладательница премий «Ника», «Открытие года» (2008), «Серебряного Святого Георгия» Московского кинофестиваля (2014).