Стала известна дата премьеры «Вампиров средней полосы» на ТВ-3

Сериал «Вампиры средней полосы» — один из современных хитов, который заработал высокие рейтинги на «Кинопоиске» (8,2).

Это история про обычную на вид семью, которую превратил в вампиров глава клана Святослав Вернидубович Кривич (Юрий Стоянов), или просто — деда Слава. Они живут себе в деревне и пьют кровь местных жителей. А те, самое интересное, этого не замечают.

При этом убивать людей вампирам нельзя. За это их ждет смертельное наказание со стороны Хранителей, и семья соблюдает этот договор строжайшим образом. Но однажды что-то начинает идти не так…

Снимали сериал в Смоленске и окрестностях, а также в Москве и подмосковном Серпухове. В главных ролях: Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Михаил Гаврилов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Глеб Калюжный, Дмитрий Чеботарев и другие.

Сериал покажут на ТВ-3 с 28 марта в 19:30.

Кстати, уже вовсю снимается второй сезон сериала. Его премьера запланирована на 2022 год.

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