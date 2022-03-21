«После обеда не могли стоять»: Вадим Андреев и Максим Щеголев рассказали, что осталось за кадром детектива «Порт»

Остросюжетный детектив «Порт» снимали в Москве и Калининграде, а в некоторых сценах приходилось работать раздельно из-за коронавируса.

С 21 марта на НТВ премьера — остросюжетный детектив «Порт». Это история про настоящую мужскую дружбу, коварство и большие деньги, ради которых совершаются самые ужасные преступления.

О чем сериал

Боевой офицер Михаил Самойлов во время вооруженного конфликта с сирийскими боевиками теряет друга Игоря Макарова. Виня себя в гибели товарища, он возвращается в родной портовый город Янтарск, чтобы помогать вдове Макарова Ольге. Он даже не подозревает, что старый друг, во-первых, жив, а во-вторых, очень опасен. Страшные преступления, которые сотрясают Янтарск, приводят к хозяину порта Куприянову. Но он тоже всего лишь пешка в игре не на жизнь, а на смерть.

В ролях: Максим Щеголев, Татьяна Каргаева, Вадим Андреев, Алексей Барабаш, Софья Шуткина, Илья Акинтьев, Никита Дювбанов, Иван Моховиков, Сергей Сафронов, Мария Лобанова и другие.

Teleprogramma.pro узнала, что осталось за кадром и с какими трудностями столкнулись актеры во время работы над проектом. Мы поговорили с Максимом Щеголевым и Вадимом Андреевым.

Герой Вадима Андреева — начальник следственного управления. Он бывший спецназовец и играет ключевую роль в этой детективной истории. На съемки он согласился сразу, как только увидел сценарий.

«Роль неоднозначная, интересная, сомнений не было никаких, я очень рад, что был участником этого проекта. Надеюсь, что все получилось. И партнеры прекрасные. Мы работали вместе с Максимом Щеголевым, я его в кадре своим сыночком называю. Очень хорошая компания была. Режиссера я не знал, но все сложилось отлично!», — делится Андреев.

Максим Щеголев играет главного героя — Михаила Самойлова. Он правдоруб, взявший на себя ответственность за то, чего не совершал.

«Он тащит на себе свою вину, трепетно относится к родственникам близкого друга. На шее эдакий камешек, который его тянет все время в печаль, грусть и тоску, потому что он уже ничего не может изменить. После войны Михаил пытается найти себя на гражданке, с головой уходит в работу, чтобы забыть страшные вещи. Работает честно, с удовольствием, подтягивает друзей, на которых можно положиться. Мой герой не одиночка, он сложен из огромного количества персонажей. Внутри он один, но в работе всегда в компании единомышленников», — рассказывает Максим.

Он тоже сразу согласился принять участие в проекте режиссера Славы Кириллова. А когда повстречал своих партнеров на площадке, то окончательно понял, что решение верное.

Одним из продюсеров сериала стал Арсений Робак, это его дебютный проект. Сын известного актера Александра Робака впервые попробовал себя в этой роли.

От Москвы до Калининграда

Съемки заняли три с половиной месяца. Работа началась в августе 2021 года и завершилась ближе к зиме. Площадки были в Москве, Подмосковье, Калининграде. На берегу Балтийского моря работали в морском порту. А в Московской области была воссоздана сирийская база, где использовалось огромное количество пиротехники.

«Мы в полном обмундировании проходили, со всей нагрузкой, со всеми криками, с полными магазинами. После обеда я уже просто не мог стоять», — с юмором вспоминает Максим.

Работать приходилось по 12 часов, современное кинопроизводство – это сжатые сроки и бешеный ритм, так что на площадке не до веселья.

«Я как человек, начинавший сниматься с 1978 года, когда был КЗОТ и 8-часовой рабочий день, особо веселых ситуаций на площадке не могу вспомнить. Но и не скажу, что работали через не хочу. Каждый старался честно делать свое дело», — делится Вадим Андреев.

Тем не менее, примечательные истории на съемочной площадке все же были. Одна из них – это погружение главного героя с аквалангом.

Выбрали подходящую локацию, где морские просторы впечатляют, актер в акваланге зашел в воду до нужной отметки и дальше началось.

«Камера, мотор». Я начинаю погружаться, у меня до маски уровень воды доходит и дальше все. Мне кричат: «Давай!», а я просто стою. С берега кажется, что море, а я ластами в дно уперся. Но искать другую локацию не было времени. Поэтому я делал вид, что погружался. Выпустил из системы весь воздух и, по идее, должен был уйти на дно. Но снова нет! Вода на уровне бровей. Попробовали еще раз. Опять нет! Поржали, вытащили меня на берег, а каскадеры полезли проверять. В общем, в одном из кадров я делаю вид, что ухожу в пучину. На самом деле просто приседаю», — открывает тайны Максим.

А для Вадима Андреева самая сложная сцена была в финале сериала, но говорить о ней пока нельзя. Тем не менее, некоторые детали мы выяснили.

Оказывается, еще во время кастинга актер проходил это же испытание. Причем так вышло, что у партнерши было подозрение на коронавирус и пришлось снимать по отдельности, чтобы не заразиться.

«Это, конечно, осложняет всегда жизнь. Для меня моя финальная сцена была главной, я ради нее все остальное и играл. Конечно, были и другие интересные сцены, но эта была очень важна для меня, как для актера. Самонадеянно заявляю, что она удалась», — заключает Вадим.

Почему стоит найти время, чтобы посмотреть сериал?

Этот вопрос мы задали актерам и вот какие аргументы приводят они.

«Во-первых, замечательный актерский состав. Я сейчас не про себя, а про моих партнеров. Очень комфортно с ними было работать. Обалденная режиссерская и операторская группа. С нами работали супер профессионалы, и мы не должны ударить в грязь лицом. Мне кажется, созвучные истории уже были, но в том плане, как она предложена у нас, такого еще не было. Мне эта работа дорога, и она достойна продолжения. Отдельно хочу поклониться калининградской земле, там мы попали в какой-то рай. Было настолько уютно и тепло, что даже получилось загореть за две недели работы», — заключил Максим Щеголев.

А Вадим Андреев советует посмотреть сериал, в первую очередь, из-за лихого сюжета, который не отпустит до самой последней серии.

«До конца будет не понятно, кто есть кто. Плюс, лихо сняты сцены экшна, сериал многожанровый. Я сам его еще не видел, но некоторые моменты очень вдохновили. Я буду смотреть, хотя далеко не все свои работы пересматриваю. Я живу в деревне и рано ложусь спать. Поэтому многие премьеры, которые начинаются в 21:30 я пропускаю. Потом стараюсь, конечно, посмотреть, хотя люблю смотреть по настоящему, чтобы с рекламными паузами», — признался Вадим Андреев.

Остросюжетный детектив «Порт» с 21 марта в 20.00 на НТВ!

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