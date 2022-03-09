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Стала известна дата премьеры второго сезона сериала «Год культуры»

Проект покажут на канале ТНТ.

Стала известна дата премьеры второго сезона сериала «Год культуры»
Федор Бондарчук в сериале «Год культуры-2». Фото: ТНТ

Показ второго сезона комедии «Год культуры» с Федором Бондарчуком в главной роли натянется на ТНТ уже 21 марта.

Чиновнику Сычеву снова предстоит важная миссия, которая поможет ему вернуть доверие президента и заодно пойти на повышение – провести филологический форум в Верхнеямске.

Сычев приезжает в этот городок и узнает, что у его возлюбленной Софьи появился советник и любовник в лице красавчика Глеба Орловского, а в администрации города — новый губернатор Зинченко, который усложняет и без того непростой план.

Кстати, в ночь с 12 на 13 марта в кинотеатре «Москино Космос» на ВДНХ состоится открытый показ сериала «Год культуры». Перед стартом нового сезона комедийного хита все желающие смогут посмотреть все 20 серий первого сезона на большом экране.

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