22 февраля состоялась премьера второго сезона сериала «Год культуры»

Онлайн-кинотеатр Premier представил трейлер второго сезона сериала «Год культуры». Новые эпизоды стали доступны для просмотра 22 февраля.

По сюжету главный герой-чиновник в исполнении Федора Бондарчука должен организовать в провинции международный филологический форум. Но его работе мешает личная жизнь: мужчина влюбился в свою коллегу, у которой недавно нарисовался новый ухажер, настолько положительный, что аж тошнит.

«Не хотелось бы его делать стопроцентным самодуром и однокрасочным дуроплясом. И я надеюсь, что зрители это увидят», — говорит Бондарчук о своем персонаже.

К актерскому ансамблю сериала, состоящему из Марии Ахметзяновой, Риналя Мухаметова, Ольги Медынич, Александра Яценко, Игоря Угольников, Алексея Розина, Антона Филипенко, Александра Обласова, Александра Лыкова, присоединился Петр Федоров, который и сыграл соперника главного героя.

Первые две серии проекта уже стали доступны для просмотра на Premier. Еще по две выйдут 24 февраля, 1, 3, 8, 10, 15 и 17 марта.

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