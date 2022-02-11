«Эта история явилась мне благодаря жене Дусе»: Игорь Костолевский – о съемках в «Серебряном волке» и отношении к гаджетам

14 февраля, в день всех влюбленных, на Первом канале выходит шпионский триллер «Серебряный волк». Этот фильм тоже о любви – к своей Родине и профессии, а еще о вечном конфликте «отцов и детей», который тоже можно решить с помощью любви к общему делу. Главные роли в сериале исполнили Игорь Костолевский и Павел Попов.

О чем сериал «Серебряный волк»

Вкратце о фабуле. 70-летний полковник спецслужб в отставке Александр Волков преподает в Академии ФСБ. 27-летний капитан Игорь Каморин – действующий оперативник. Однажды этим представителям разных поколений предстоит работать вместе – распутывать сложные дела и обезвреживать международных преступников.

Но вся загвоздка состоит в том, что Игорь увлечен гаджетами и современными технологиями, а Александр Волков даже не знает, как пользоваться WhatsApp. Молодой оперативник считает, что методы работы опытного коллеги давно устарели, а Волков же уверен, что «клиповое мышление» Игоря не поможет разгадать даже кроссворд. Придут ли герои к компромиссу и выводу, что в работе разведчика важны как новации, так и традиции?

«Как правило, «шпионское кино» чаще соотносится с советским временем, но мы рискнули выстроить детективную историю в сегодняшнем дне, — говорит режиссер сериала Евгений Звездаков. — В сериале одна главная тема, которая будет держать интригу до самого конца, а параллельно будут развиваться ситуативные расследования»

По словам Звездакова, взаимодействие Волкова и Каморина — одна из основных фишек сюжета, и, по сути, это изначально конфликт «аналогового» и «цифрового» сознаний, которые в итоге приходят к общему знаменателю.

Евгений Звездаков: «Оказывается, Игорь Костолевский регулярно бегает, ездит на велосипеде, тягает штангу»

По сюжету действие сериала происходит в США, однако все съемки проходили в Москве. Благодаря находчивости съемочной группы столичные объекты удалось выдать за заокеанские.

«Самый главный и наиболее интересный объект — это ультрасовременная база, где работает капитан Каморин, в которой мы собрали все возможные современные технологии (камеры слежения, управление дронами и др.), — поясняет Звездаков. — Декорацию базы мы отстроили на «Красном Октябре», где проводили съемки».

Что же касается актерского состава, то Евгений ранее не был знаком с Павлом Поповым, кстати, артистом театра им. Вахтангова. Но не пожалел о сделанном выборе. Перед Павлом стояла задача сыграть отталкивающего самовлюбленного мажора, который, тем не менее, вызывает симпатию. И он с ней справился. А вот исполнительницу роли Юлии Марию Андрееву Евгений знал по участию в сериале «Мосгаз».

Но больше всего его удивил Игорь Костолевский. По словам Евгения, актер находится в прекрасной физической форме. По сюжету его персонаж каждый день делает зарядку. Игорь Костолевский тоже активно занимается спортом. И когда группа готовилась к съемкам сцены со спортивной разминкой, артист предложил снять эпизод из его реальной жизни.

«Оказывается, Игорь Матвеевич регулярно занимается недалеко от «Лужников»: ездит на велосипеде, тягает штангу, бегает, на «ты» с гантелями и эспандерами, — говорит Евгений Звездаков. — В итоге мы реально запечатлели его обычную тренировку на свежем воздухе, это полностью совпало с отношением к спорту и собственному телу его персонажа из фильма».

Игорь Костолевский: «Работая над ролью, думал о разведчике Геворке Вартаняне, с которым дружил»

Интересно, что сам Игорь Костолевский признается, что человек неспортивный и занимается спортом, потому что это нужно для работы. Но, безусловно, этот опыт пригождается ему на съемках.

«Я занимаюсь спортом, чтобы не рассыпаться. Ведь нужны силы, чтобы работать, чтобы жить, чтобы держать удар. Спорт — это волевой акт», — признается Игорь Костолевский.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о своей роли в «Серебряном волке».

— Хочу для начала сказать, что эта история явилась ко мне неожиданно – все благодаря моей любимой жене Дусе. Она все сделала втайне от меня: придумала эту историю и презентовала ее Первому каналу, в дальнейшем отказавшись от упоминания в титрах и от вознаграждения.

Когда у меня был юбилей, жена преподнесла мне сюрприз — сообщила, что Первый уже дал зеленый свет этому проекту. А от подарка любимой женщины не отказываются!

Я люблю такие детективные истории еще с «Тегерана – 43», ведь в «Серебряном волке» мой герой -тоже разведчик. Когда я работал над этой ролью, то много думал о Геворке Андреевиче Вартаняне, с которым близко дружил.

— Игорь Матвеевич, в сериале ваш герой – человек консервативный, и он противопоставлен «любителю прогресса». А какое у вас отношение к новым технологиям?

— Я, как и мой герой Волков, человек не очень знакомый с новыми технологиями, и в жизни пользуюсь ими по минимуму. Я человек в чем-то того времени, старых принципов. При столкновении с новой школой, из-за этого, конечно, случаются конфликты, но все равно удается найти общий язык с любителями прогресса.

Смотрите сериал «Серебряный волк» с 14 февраля на Первом канале в 21:30

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