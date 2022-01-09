Время женщин: накануне премьеры шестого сезона «Ищейка» Первый канал показал документальный фильм

Накануне премьеры шестого сезона «Ищейка» Первый канал показал документальный фильм «Анна Банщикова. Дама с пистолетом». Создатели фильма постарались ответить на вопрос: почему же следователь в сериале «Ищейка» в исполнении Анны Банщиковой так запал в зрительские сердца.

Съемочная группа побывала вместе с актрисой в Санкт-Петербурге, посетила ее родное училище и посетила на съемочную площадку «Ищейки» в Геленджике.

Сериал смотрит вся семья Анны. Младшей дочери Маше даже удалось сыграть в нем небольшую роль. Актриса признается, что была не такой смелой девочкой в детстве, однако сейчас Банщикова наверстывает упущенное и даже часто отказывается от дублеров в экстремальных сценах.

«Сейчас время женщин. Моя героиня Александра Кушнир сильная и отчаянная, все берет на себя, руководит мужчинами. Я у нее этому учусь», — признается Анна Первому каналу.

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