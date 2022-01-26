«Склифосовский — 9»: рыжая Усатова и подстриженная «под мальчика» Порошина

Дождались! На канале «Россия 1» 31 января стартует девятый сезон популярного медицинского сериала «Склифосовский». Это история про гениального хирурга Олега Брагина, который, как и многие из нас, противостоит трудностям – как в работе, так и в личной жизни.

Доктор Брагин (Максим Аверин) уволится из скорой помощи и устроиться работать хирургом в обычную поликлинику. Его жена Марина Нарочинская (Мария Куликова) решает расстаться с супругом, так как устает о т его выходок. Кроме того, Марина увольняется из Института скорой помощи и устраивается нейрохирургом в именитое московское НИИ имени Бурденко.

С Брагиным активно флиртует его новая начальница — главврач поликлиники Тамара Сперанская (Мария Порошина). Кстати, актрису Порошину мы увидим с новой прической – ее коротко подстригли и превратили из блондинки в брюнетку.

Нина (Анна Якунина) получает диплом операционной сестры, а ее место на посту приемного отделения занимает Ирина Федоровна Успенская (Нина Усатова). Усатову создатели сериала тоже изменили. Ее покрасили в рыжий цвет и сделали химию.

В судьбах других персонажей тоже произойдут перемены. Какие – увидим сами. А пока давайте посмотрим на первые фото из нового сезона.

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