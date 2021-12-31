Стас Старовойтов снял стендап-сериал про свою жизнь

2 января на видеосервисе Premier станет доступен к просмотру стендап-сериал «Стас», главным героем которого стал 39-летний комик Стас Старовойтов.

Идея проекта заключается в том, что комедиант, попадая в различные жизненные истории, будет сразу же комментировать их со сцены в своих монологах. Он затронет многие волнующие всех взрослых людей проблемы, такие как воспитание детей, ментальное здоровье и отношения внутри семьи.

30 декабря в Сети появился трейлер проекта. Из него зрители узнали, что в сериале также будет много бандитов, алкоголя и красивых девушек. Добавим, что в картине снялись Полина Долиндо и Ева Смирнова.

Напомним, в начале 2021 года вышел фильм «Батя», в котором Старовойтов сыграл одну из главных ролей.

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