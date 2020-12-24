Комедийный проект «Батя» выйдет в кинотеатрах в формате полнометражного фильма

С 23 февраля в российских кинотеатрах начнется прокат народной комедии «Батя» с Владимиром Вдовиченковым. Это история о детях 90-х, которые росли еще по заветам советского воспитания, но уже в суровое и лихое время.

Главный герой, которого играет комик Стас Старовойтов, едет навестить 70-летнего отца. Но, возвращаясь в дом своего детства, он тут же с тоской вспоминает, как батя учил его здесь уму-разуму. За любую провинность мальчика ставили в угол, а за нехорошие слова могли рот с мылом вымыть. Сегодня такие методы воспитания уже неприемлемы. Молодой человек, который успел и сам стать отцом, стремится разобраться, почему его папа был таким суровым.

Владимир Вдовиченков, сыгравший того самого батю, четко попал в образ простого русского мужика, у которого имеется своя грубая философия. Также в проекте задействованы Елена Лядова, Надежда Михалкова, Андрей Андреев и другие актеры.

Изначально «Батя» задумывался, как комедийный сериал от ТНТ с эпизодами по две минуты. Однако потом продюсеры увидели, что серии складываются в одну историю, которую стоит рассказать целиком.

«Одна из важных и главных мыслей, которые есть в нашем фильме, звучит так: родители всегда желают нам только добра. Но понять это мы можем только тогда, когда сами станем родителями. И не потому, что сами начнем поступать так же. Мы можем понять их просто потому, что на расстоянии времени многое становится ясней. И эта ясность сделает нас ближе к своим родителям, и поможет простить их, если мы обижаемся», — говорит продюсер Антон Зайцев. «Батя» — это доброе, смешное кино с крепкими нотками ностальгии, которое не оставит равнодушным ни одного пацана, ни одного мужика. А для женщин увидеть то, как воспримет фильм ваш друг, – эмоция, которую важно прожить», — отмечает продюсер Гавриил Гордеев.

Создатели фильма верят, что он откликнется в сердцах не только россиян, но и жителей всего постсоветского пространства, так как архетип «Бати» близок многим народам. Возможно, что с помощью этой картины многие уже повзрослевшие дети станут ближе к своим родителям.

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