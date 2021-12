«Грустно и неудобно»: «Мистер Биг» высказался о конфликте Сары Джессики Паркер и Ким Кэттролл

Поклонникам франшизы «Секс в большом городе» известен многолетний конфликт его главных актрис Сары Джессики Паркер (Кэрри Брэдшоу) и Ким Кэттролл (Саманта Джонс).

Из-за него последняя ушла из проекта, не оставив возможности снять третью полнометражку. И когда в 2021 году все актрисы приняли участие в съемках сериала-продолжения «И просто так…», она не вернулась.

Зато вернулся актер Крис Нот, играющий «мужчину мечты» Кэрри, мистера Бига. На днях 67-летний артист дал интервью изданию The Guardian, и журналист спросил его, что он думает по поводу конфликта двух актрис.

«Должен вам сказать, я абсолютно не понимаю, о чем она (Кэттролл. — Прим. авт.) думает или что чувствует. Я только знаю, что я очень близок с Сарой, и слова Ким о ней неверны даже близко. Она мне нравилась, я думал, что она великолепна в шоу, но некоторые люди уходят по своим собственным причинам. Не знаю, что у нее произошло. Я хотел бы, чтобы этого никогда не происходило, потому что все это было грустно и неудобно», — сказал Крис.

Он подчеркнул, что не хочет, чтобы кто-то плохо говорил о Саре Джессике Паркер. Мужчина встал на защиту своей партнерши по сериалу, но вся эта ситуация ему очень не нравится.

Напомним, что сериал-продолжение «И просто так…» (And just like that…) будет транслироваться на стриминговом сервисе HBO Max с 9 декабря 2021 года. В России его покажет онлайн-кинотеатр «Амедиатека» — с 10 декабря.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.