Режиссер Александр Котт о новом сериале «Седьмая симфония»: «Я не успел сказать «нет»

8 ноября на канале «Россия 1» состоялась премьера исторического сериала «Седьмая симфония», посвященного блокадному Ленинграду и людям, чей дух победил смерть.

По случаю премьеры режиссер проекта Александр Котт дал интервью, в котором отметил, что это кино не про войну. И именно поэтому постановщик согласился экранизировать данную историю.

«Я сначала соглашаюсь, а потом думаю. Вообще, этот проект возник очень спонтанно, и я не успел сказать: «Нет». У меня сложные и давние отношения с военным историческим кино, я уже прошел некий путь, сняв «Брестскую крепость» и «Конвой PQ-17». И очень тяжело входить в эту реку не то что дважды, а просто жить в этой реке, потому что есть ощущение, что война постоянно со мной, а это очень тяжело», — цитируют режиссера «Вести».

Он добавил, что все люди в оркестре, показанном в сериале, — это либо реальные музыканты, либо актеры, владеющие инструментами. То есть, все они действительно играют в кадре.

Еще один интересный момент сериала — он показывает летне-осенний блокадный Ленинград, хотя многие зрители представляют себе его в зимнем антураже.

«Для тех, кто пережил зиму, это было практически воскрешение. Солнце давало надежду на жизнь, те, кто выжил, цеплялись за это и надеялись, что блокада быстро закончится. Лето давало ощущение мира. Летом город расцветал», — говорит Котт.

Он также отметил, что у проекта были очень серьезные консультанты, которые не давали ошибиться в исторических моментах. И все же это игровое кино, а не документальное. Главные в кадре — это люди, которые совершили духовный подвиг, даже если в каких-то эпизодах их действия приукрашены.

Напомним, в картине снялись Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Наталья Рогожкина, Виктория Толстоганова, Лидия Вележева, Тимофей Трибунцев, Борис Смолкин, Анна Цуканова-Котт, Янина Студилина и другие актеры.

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