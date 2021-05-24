Подвиг Ленинграда: вышел трейлер исторической драмы «Седьмая симфония»

Новый сериал расскажет о музыкантах, поднявших дух осажденного города в 1942 году.

Канал «Россия» представил первый трейлер исторической драмы «Седьмая симфония» режиссера Александра Котта. Эта многосерийная картина о легендарном исполнении музыкального произведения Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде летом 1942 года. В тот тяжелый год радиотрансляция концерта из Ленинградской филармонии стала музыкальным символом подвига горожан, а также сильным эмоциональным потрясением, укрепившим дух людей.

Премьера сериала состоится на канале «Россия» в новом сезоне. В нем сыграли: Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Наталья Рогожкина, Виктория Толстоганова, Дарья Коныжева, Лидия Вележева, Тимофей Трибунцев, Борис Смолкин, Игорь Ясулович, Анна Цуканова-Котт, Янина Студилина и другие актеры.

больше по теме Мария Шукшина не понимает, как ее бабушке с семьей удалось выжить в блокадном Ленинграде Актриса так и не смогла узнать у родственницы о событиях тех лет.

Напомним, блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной войны продлилась 872 дня. В этот период от голода и холода в городе погибли сотни тысяч человек, но Северная столица России не покорилась врагу.

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