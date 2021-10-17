Ничего нового: искусственный интеллект узнал, что «Игра в кальмара» повторяет сюжет культовой книги

Разработанный сибирскими учеными искусственный интеллект проанализировал популярный сериал Netflix «Игра в кальмара» в поисках совпадений с другими произведениями. Оказалось, что новый кинохит близок к японскому фильму «Королевская битва» (автор сериала признавался, что вдохновлялся этой историей), а также с «Голодными играми» и «Игрой престолов».

Неудивительно, ведь все эти произведения строятся на том, что некий набор персонажей постепенно расстается с жизнью, азартно преследуя главную цель. Позже ИИ выдал еще целый список произведений, основой для которых стал культовый детективный роман Агаты Кристи «Десять негритят». Внимание, далее спойлер! В книге один из смертников — смертельно больной судья Уоргрейв — оказался самим организатором всего смертельного действа. Зрители, посмотревшие «Игру в кальмара», тут же найдут совпадение с сериалом.

«Востребованность этого сюжета заключается в том, что для большинства из нас он знаком, узнаваем и даже близок. Во все времена людей привлекали азартные игры, дающие шанс испытать свою удачу и разбогатеть, ничего при этом не делая. Весь секрет популярности заключается в том, что в персонажах таких историй мы узнаем самих себя», — цитирует «Российская газета» ученого Евгения Гарина, разработчика искусственного интеллекта.

Он же отметил, что даже «Десять негритят» не является основополагающим произведением — Агата Кристи якобы взяла за основу сюжет корабельной байки о том, как получить крысу-каннибала, закрыв в бочке несколько грызунов.

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