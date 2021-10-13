Создатель «Игры в кальмара» назвал три варианта сюжета для второго сезона

Создатель популярного сериала «Игра в кальмара» дал большое интервью о своем детище. Корейский сценарист и режиссер Хван Дон Хек поделился, что ошеломлен всемирным успехом своей картины.

«Еще в 2008 году у меня был написанный мною сценарий, и я бегал с ним, пытаясь получить инвестиции, но он не выгорел, по нему так и не был снят фильм. И это фактически поставило меня в действительно тяжелое финансовое положение — я был разорен, — вспоминает он. — Я прочитал несколько историй о должниках, вступающих ради денег в игры не на жизнь, а на смерть, и они были для меня действительно захватывающим, потому что я сам испытывал финансовые трудности».

Режиссер признался, что вдохновлялся комиксами «Королевская битва», «Игра лжецов» и «Кайдзи». Но зрителей, наверняка, больше интересует, есть ли у мужчины планы на второй сезон «Игры в кальмара». Мы приводим его слова из интервью, но предупреждаем о возможных спойлерах.

«Это правда, что у первого сезона открытая концовка, но я действительно подумал, что это может быть хорошим завершением и для всей истории… Но в сериале есть и другие истории, которые не были раскрыты. Например, история полицейского и его брата, устроителя игры. Так что, если я приступлю к созданию второго сезона, я хотел бы изучить эту сюжетную линию — что происходит между этими двумя братьями? — цитирует Хван Дон Хека издание The Hollywood Reporter. — А потом я мог бы рассказать историю того вербовщика в костюме, который играет в сотки с Ки Хуном и дает ему визитку в первом эпизоде. И, конечно же, мы могли бы продолжить историю Ки Хуна и узнать о том, как он собирается свести счеты с организаторами игры. Я пока еще не знаю, но я просто скажу, что есть много вариантов сюжетных линий для второго сезона».

Напомним, «Игра в кальмара» вышла на Netflix 17 сентября и очень быстро забралась на верхние строчки рейтингов сериалов этой платформы в 90 странах мира.

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