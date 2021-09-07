Убийства начнутся в октябре: объявлена дата премьеры сериала «Самка богомола»

Видеосервис Start объявил дату премьеры сериала «Самка богомола». Криминальный триллер с Ириной Розановой в роли изощренной убийцы станет доступен к просмотру 14 октября. А еще раньше — 24 сентября — его представят в Сочи на фестивале «Кинотавр».

Главная героиня картины — серийная убийца по прозвищу «самка богомола». Она отбывает срок в колонии строгого режима с тех пор, как призналась в восьми особо жестоких расправах над мужчинами. У нее только одно оправдание — все жертвы были педофилами, насильниками либо неверными мужьями. Но спустя годы заключения женщина узнает, что у нее появился подражатель. Она предлагает полиции помощь в поиске нового преступника при условии, что ей дадут расследовать это дело вместе с сыном-оперативником, который не общался с матерью 20 лет.

«У нее были страшные события в жизни, но почему она не нашла в себе силы, почему не забрала ребенка и не сбежала, не постаралась поменять свою жизнь? — рассказывает о своей героине Ирина Розанова. — Нам интересно было узнать, в какой момент человек превращается в монстра, выбирает месть. И тут, думаю, речь о материнстве уже не идет. Ее сын оказался брошен, стал тоже в какой-то степени ее жертвой».

Съемки сериала проходили с конца апреля по июль в Петербурге и Ленобласти. Художники самостоятельно создали большинство декораций триллера. Особенно щепетильной выдалась работа с трупами жертв, а «расчлененки» в этой картине предостаточно.

«По большому счету, мы пользовались одним и тем же набором, собирали трупы из частей, подвешивали под мостом, раскладывали на лесопилке. У нас было тело, распиленное пополам, было две головы, руки, кисти — все это собиралось, склеивалось, труп одевали, мазали кровью. Немного материала и чуть больше воображения», — рассказал художник-постановщик Дмитрий Ильичев.

Искусственной крови, кстати, по меркам кино потратили совсем немного — всего четыре литра. Киношники старались работать по-честному: если труп, по сюжету, пролежал долгое время, то кровь должна засохнуть, а не хлюпать под ногами у следователей, как в некоторых американских фильмах.

Еще одна интересная деталь съемок — это крыса, которую главная героиня приручила в тюрьме. Розановой пришлось найти общий язык с этим животным. В совместных сценах, по словам актрисы, она отдавала грызуну главную роль.

Напомним, что «Самка богомола» — это адаптация успешного французского сериала «Богомол» (La Mante), вышедшего на Netflix в 2017 году. Однако, режиссер российской версии Нурбек Эген не стал смотреть оригинал. По его словам, в новом сериале будет больше сюжетных линий и героев.

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