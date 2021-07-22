Женщина-маньяк: вышел тизер нового сериала «Самка богомола»

Видеосервис Start представил тизер своего нового сериала «Самка богомола», съемки которого недавно завершились в Санкт-Петербурге.

Главную роль в картине сыграла Ирина Розанова. Ее героиня — серийная маньячка, отбывающая срок за восемь особо изощренных убийств. 20 лет назад эта женщина карала провинившихся мужчин — педофилов, насильников и неверных мужей, — за что получила прозвище «самка богомола». Но в наши дни у нее неожиданно появляется подражатель. Убийца предлагает полиции помощь в поимке своего «фаната», но требует, чтобы расследованием занялся ее сын, которого играет Павел Чинарев.

«Самыми сложными были сцены первых встреч с матерью-маньячкой через 20 лет. Первый взгляд на женщину, к которой у тебя образовалось большое количество претензий. Это было непросто, но надеюсь, я нашел какие-то выходы и ключи, — говорит актер. — Мать и сын — это нечто большее, чем просто химия. Мы с Ириной, отработав несколько смен, как мне кажется, прикипели друг к другу и даже стали называть друг друга на площадке «мама» и «сын».

В проекте также снялись: Ольга Сутулова, Екатерина Кузнецова, Сабина Ахмедова, Александр Марин и другие.

Напомним, что «Самка богомола» — это российская адаптация успешного французского сериала La Mante (вышел на Netflix в 2017 году). Над ней работают создатели «Медиатора». Российские авторы добавили в историю больше эмоциональности и сюжетных линий.

Премьера картины состоится осенью 2021 года на Start.

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