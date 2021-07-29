Сериал «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной получил дату премьеры

С противоречивой историей о суррогатном материнстве зрители познакомятся в сентябре 2021 года.

Стала известна дата премьеры сериала «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной. Картина о суррогатном материнстве выйдет на видеосервисе Start 9 сентября.

Напомним, над этим проектом работали создатели сериала «257 причин, чтобы жить». По сюжету, женщина взялась за хорошие деньги выносить ребенка для одной богатой пары, но семейная чета настояла, чтобы мамочка на время беременности переехала жить в их особняк. Очень быстро главная героиня понимает, что является просто вещью, игрушкой для своих нанимателей. Но не только ей будет тяжело от их совместного проживания.

Роли богатый супругов — исполнили Филипп Янковский и Маруся Фомина. Также в картине снялись Артем Быстров, Юлия Ауг, Дмитрий Чеботарев, Мария Лобанова и другие известные артисты.

«Для меня это первое соприкосновение с темой суррогатного материнства: нигде в кино она не была показана от начала до конца, — делится Оксана Акиньшина, — «Контейнер» — не позитивная история, она не про счастье и любовь, а про камерность и закрытость, про ловушку из страхов, тяжелых обстоятельств, обид, эмоций, от которой не скрыться ни одному из героев». «Тема эта глобальная, общечеловеческая, поэтому, на мой взгляд, картина прозвучит не только в нашей стране, но и за рубежом, — комментирует Филипп Янковский. — Тем более, что сериал связан не только с суррогатным материнством: это скорее триллер с детективной линией на фоне суррогатного материнства».

Можно ли превращать рождение ребенка в бизнес? Спасение ли это для бездетных родителей или проявление безответственности? Новый сериал очень остро ставит вопросы и дает зрителям самим найти на них ответы.

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