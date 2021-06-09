«Можно ли купить счастье за деньги?»: вышел трейлер сериала «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной

9 июня видеосервис Start выпустил трейлер своего оригинального сериала «Контейнер». Это история о 27-летней девушке, которая зарабатывает суррогатным материнством. Ее новые клиенты оказываются эксцентричными людьми и требуют, чтобы героиня на время беременности переехала в их дом. Так молодая мамочка оказывается в совершенно чуждом для себя мире — особняке богатого чиновника. Но этот поворот оборачивается испытаниями не только для девушки, но и для ее нанимателей, для которых она — всего лишь «контейнер».

Над проектом работала команда, подарившая зрителям сериал «257 причин, чтобы жить». В актерском составе значатся Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Маруся Фомина, Артем Быстров, Юлия Ауг, Дмитрий Чеботарев и другие звезды.

«Моя героиня Саша — сильная, но в то же время надломленная женщина, заложница обстоятельств, которые она хочет изменить, — говорит исполнительница главной роли Оксана Акиньшина. — Мне кажется, это очень реалистичная история, и в сериале нет однозначно положительных или отрицательных персонажей». «Контейнер» — это продолжение вечного разговора, «можно ли купить счастье за деньги?» Ответ «нет» кажется очевидным, но тогда почему многие продолжают пытаться? — рассуждает продюсер картины и сооснователь Start Виталий Шляппо. — Наш сериал не будет первым проектом, затронувшим тему суррогатного материнства, но мы хотим рассказать свою историю в стиле Start: дерзко, энергично, смело, смешивая жанры и не стесняясь откровенно говорить на табуированные темы».

Добавим, что премьера «Контейнера» состоялась в апреле 2021 года в рамках ММКФ, а ранее он участвовал на MIPDrama 2021 — важнейшем ежегодном скрининге самых ожидаемых драматических сериалов мира, находящихся в производстве.

Трейлер пока не сообщил точную дату выхода картины, ограничившись сообщением «скоро».

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