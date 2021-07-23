Студия Marvel напугала Эмилию Кларк своими мерами безопасности

В апреле 2021 года стало известно, что звезда «Игры престолов», 34-летняя Эмилия Кларк ведет переговоры со студией Marvel, чтобы присоединиться к ее супергеройской киновселенной. Актриса должна сняться в сериале «Секретное вторжение» про скруллов (зеленых пришельцев из фильма «Капитан Марвел»), но ее роль и другие подробности прессе пока неизвестны.
На днях «мать драконов» появилась в эфире вечернего шоу Джимми Фэллона, и тот попытался расспросить у девушки что-нибудь о новом проекте. Эмилия призналась ведущему, что боится сболтнуть лишнего, так как изрядно напугана киностудией.
«Первыми людьми, с которыми я общалась в Marvel, была их служба безопасности. И я уверена, что рядом с моим домом постоянно находится мужчина. Долгое время вон там стояла машина, и, клянусь богом, это человек под прикрытием!» – сказала Кларк, показывая куда-то в окно.
В итоге, кроме того, что сюжет сериала будет посвящен серии комиксов «Секретное вторжение», актриса ничего не сказала. Да, в Marvel умеют хранить секреты… Несмотря на то, то огромная армия фанатов по всему миру пытается предугадать сюжеты следующих фильмов, студия все равно умудряется удивлять зрителей поворотами своей запутанной истории.