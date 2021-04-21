Две королевы: Эмилия Кларк и Оливия Колман присоединятся к новому сериалу Marvel

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк, наконец, добралась до киновселенной Marvel. 34-летней актрисе предложили роль в будущем супергеройском сериале для Disney+ под названием «Секретное вторжение». Как сообщает Variety, кинодива уже находится на финальной стадии переговоров. Ее роль, конечно же, держится в тайне.

Для тех, кто не знаком с комиксами, поведаем, что данный сериал продолжит сюжетную ветку, заданную в фильме «Капитан Марвел». Там была представлена инопланетная раса скруллов — зеленокожих гуманоидов, способных принимать облик людей. В блокбастере они искали убежище на Земле, но в комиксах эти оборотни устроили секретное вторжение на нашу планету, заменяя своими агентами известных супергероев и злодеев. Стоит ожидать, что сериал повторит этот сюжет, и зрителям придется постоянно гадать, кто перед ними — человек или скрулл.

К своим ролям Ника Фьюри и лидера инопланетян Талоса вернутся актеры Сэмюэль Джексон и Бен Мендельсон. А недавно появилась новость, что к ним присоединится еще одна «королева», только не драконов, а Великобритании. Речь идет о 47-летней актрисе Оливии Колман, сыгравшей Елизавету II в сериале Netflix «Корона».

Актерский состав у проекта уже получается достойным, осталось, чтобы сценарий не подкачал.

Смотрите также: