В новом сериале Ирина Розанова станет убийцей, жестоко карающей мужчин

В России решили адаптировать успешный французский сериал La Mante («Богомол»), вышедший на Netflix в 2017 году. Это криминальный психологический триллер о серийной убийце, которая с особой жестокостью расправляется с мужчинами в наказание за насилие и другие грехи. Отечественный проект получил название «Самка богомола». Съемки по заказу видеосервиса Start уже начались в Санкт-Петербурге. Создателями картины выступают те же люди, что подарили зрителям «Медиатора».

Главную роль исполняет актриса Ирина Розанова. Она играет серийную убийцу по прозвищу «самка богомола», которая отбывает срок за восемь особо жестоких убийств педофилов, насильников и неверных мужей. Узнав, что у нее появился подражатель, женщина предлагает полиции помощь в его поимке. Но взамен стражи порядка должны выпустить ее из колонии на время расследования и доверить это дело ее сыну, с которым она не общалась около 20 лет.

«Несмотря на ужасы, происходящие в самом сериале, вся съемочная группа работает с любовью и драйвом, — говорит Розанова. — Французский сериал я смотрела полтора года назад, когда мне только предложили участие в этом проекте. В нашей версии будет больше поворотов, сюжетных линий, персонажей». «Наш сериал не о маньяке, он о насилии, которое не только калечит людей, но и порождает новое насилие. У маньяков, насильников могут быть сторонники и, хуже того, могут появиться подражатели. Еще одна важная тема нашего сериала – самосуд. Как и положено криминальным детективам, будет множество остросюжетных эпизодов, закрученных линий, за которыми будет интересно следить», — обещает режиссер проекта Нурбек Эген.

Добавим, что в картине снимаются Павел Чинарев, Екатерина Кузнецова, Сабина Ахмедова и Ольга Сутулова. Премьера «Самки богомола» ожидается осенью 2021 года на Start.

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