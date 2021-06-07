Марина Зудина призналась, что «Содержанки» помогли ей справиться с потерей Олега Табакова

Съемки сериала стартовали в том же году, когда умер знаменитый муж актрисы.

55-летняя актриса Марина Зудина снялась в сериале «Содержанки», и в интервью ее не раз спрашивали, как она относится к откровенным сценам, которых в этой картине немало. Но для артистки данный проект стал не только исследованием чувственности и очередной работой. В новой беседе с журналистами она призналась, что картина повлияла на нее гораздо глубже.

«Когда-то «Содержанки» стали для меня проектом, который помог мне справиться с моими проблемами и болью после ухода Олега Павловича. Мы проходили этот путь с Милой (персонаж Зудиной. — Прим. авт.) вместе — она свой, я свой. Как это делает она, можно будет увидеть в новом сезоне», — цитирует актрису журнал «Москвич».

Речь идет о третьем и заключительном сезоне сериала, который выйдет на видеосервисе Start 10 июня. В нем у Зудиной появилась новая партнерша — Виктория Толстоганова, которая сыграла психолога, помогающего Миле разобраться в себе.

Актриса добавила, что сама она не любит ходить на прием к таким специалистам — она прочитала много книг по психологии и предпочитает устраивать терапию сама себе, либо звонит профессионалам, которым доверяет.

Напомним, Марина Зудина является вдовой знаменитого актера Олега Табакова, который скончался в 2018 году. Через полгода после смерти мужчины стартовали съемки первого сезона «Содержанок».

Смотрите также: