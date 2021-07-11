Появились трейлер и дата выхода второго сезона сериала «Ведьмак»

Охота на чудовищ продолжится зимой. Жаль, что зима еще не близко…

Студия Netflix объявила дату выхода второго сезона фэнтези-сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли — 17 декабря 2021 года. Многие фанаты картины в социальных сетях негодуют, желая, чтобы продолжение вышло пораньше. Но, как известно, съемки новых серий задерживались из-за пандемии, так что ожидание неизбежно.

Во втором сезоне Геральт из Ривии продолжит свои приключения, но уже вместе со своим предназначение — юной княжной Цири. Также зрители увидят и других ведьмаков, уже знакомых по книгам и компьютерным играм: Весемира, Ламберта, Эскеля и Койона. А вот и русский трейлер второго сезона.

Добавим, что фанатам «Ведьмака» будет что посмотреть до выхода новых серий. Netflix анонсировал полнометражное аниме, посвященное молодому Весемиру, наставнику Геральта. Оно будет называться «Ведьмак: Кошмар Волка» и станет доступным для стрима 23 августа.

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