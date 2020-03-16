Съемки второго сезона сериала «Ведьмак» остановлены

Судя по последним данный, коронавирус планирует остановить все съемки фильмов и сериалов на планете, работа над вторым сезоном «Ведьмака» была официально прекращена. Как сообщает издание Redanian Intelligence, съемочная группа сериала решила не рисковать здоровьем и поставила процесс на паузу. Перерыв продлится всего две недели, но никто не уверен, что этот срок позже не увеличится.

Особенно печально, что съемки шли по графику и буквально неделю назад актеры и подумать не могли, что создание второго сезона «Ведьмака» придется остановить. Напомним, завершить съемки нового сезона кинохита планировалось в августе этого года, но из-за коронавируса эти планы могут сильно измениться.

Об остановке кинопроцесса также объявили студии Disney и Universal и пока коронавирус набирает обороты, в Китае начали отменять карантин.