«Спустимся на следующий круг ада»: названа даты премьеры второго сезона «Медиатора»

Видеосервис Start назвал дату премьеры второго сезона своего оригинального сериала «Медиатор». Продолжение истории о талантливом манипуляторе Андрее Павлове выйдет 23 июля.

«Второй сезон получился еще более непредсказуемым, эффектным, чем первый, и в то же время апокалиптическим. Вместе с Андреем мы спустимся на следующий круг ада — буквально и метафорически — а мир вокруг станет еще уродливее и беспощадней. Всех героев ожидают серьезные трансформации, но в особенности это касается Андрея, который окажется в безвыходной ситуации. Можете не сомневаться, финал сезона будет классным и будоражащим!» — говорит режиссер картины Артем Аксененко.

В сериале собран прекрасный женский ансамбль из Юлии Пересильд, Ирины Старшенбаум, Дарьи Мороз, Виктории Толстогановой и Дарьи Мельниковой, а «дирижирует» им герой Андрея Бурковского — мастер переговоров, которого из-за его таланта нередко называют дьяволом. Актер отмечает, что это абсолютно новое амплуа для него, но он уже считает данного персонажа знаковым в своей карьере.

«Эта роль стала для меня большим вызовом: ее объем, количество перевоплощений, очень необычный, многослойный герой, в котором отрицательный заряд и наглость сочетаются с очарованием и почти юношеским обаянием, огромное количество скелетов в шкафу», — говорит Бурковский.

Напомним, что в новом сезоне главный герой попадет в психушку. Об этом стало известно из трейлера продолжения.

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