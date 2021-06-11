Там, где слова не важны: вышел трейлер второго сезона сериала «Медиатор»

11 июня видеосервис Start выпустил трейлер второго сезона сериала «Медиатор» с Андреем Бурковским. Правда, создатели картины тут же предупредили, что во избежание спойлеров ролик не стоит смотреть тем, кто еще не ознакомился с первым сезоном. Кстати, его последняя серия была опубликована в тот же день.

Ролик рассказывает о том, что главный герой — талантливый переговорщик, который может силой слова решить любой конфликт и уложить в постель практически любую женщину, — неожиданно влюбился. И по воле жестокой судьбы вскружила голову ему именно та красавица, на которую его «чары» не действуют. Но мастер слова не сдастся, и этот новый квест приведет его в психиатрическую больницу. А там, как известно, привыкли не обращать внимания на высказывания пациентов.

К своим ролям в картине вернутся Юрия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова и Дарья Мельникова. Трейлер сообщает, что второй сезон стартует к показу уже в июле 2021 года.

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