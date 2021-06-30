«Рулить самолетом было любопытно»: Станислав Бондаренко – о съемках в сериале «Большое небо»

С 28 июня на Первом канале начался показ многосерийного фильма «Большое небо». Картина рассказывает о двух летчиках из Сибири, которым предстоит пройти множество испытаний на небе и Земле. В сериале снялись Станислав Бондаренко, Александр Домогаров, Алексей Демидов, Светлана Смирнова-Марцинкевич и многие другие артисты. Одну из ролей сыграл актер Рустам Сагдуллаев, известный по легендарному советскому фильму «В бой идут одни старики».

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О чем сериал «Большое небо»

Картина рассказывает о дружбе двух пилотов. Один из них – Виктор Чертков – весельчак и балагур, любитель женщин, который замечает практически всех прекрасных дам вокруг, за исключением собственной жены Саши, работающей в библиотеке.

Однажды к Виктору в отряд поступает молодой, подающий надежды Сергей Ющенко (Алексей Демидов). Им предстоит оценить друг друга в совместном полете, который оказывается успешным. У обоих есть все предпосылки, чтобы стать хорошими друзьями. Только есть одно «но» — Сергей влюбляется в жену Виктора Сашу…

Станислав Бондаренко: «Мы проходили обучение на «кукурузнике»

По словам исполнителя роли Виктора Станислава Бондаренко, летчика в фильме он сыграл впервые. Интересно, что артистов знакомили с принципами пилотирования, что было очень увлекательно. Готовясь к съемкам, исполнители роли летчиков, попробовали себя в роли вторых пилотов в самолете АН-2 – «кукурузнике».

«Рулить самолетом, конечно, было любопытно. Несколько лет назад, летом, поклонники, еще не зная, что я буду играть летчика, подарили мне на день рождения полет на самолете, — поясняет Станислав Бондаренко. — Возможно, этим они послали в космос сообщение: «Пусть Стас Бондаренко сыграет пилота!» Самолетик был с пропеллером, ма-аленький!»

Интересно, что зимой Стасу Бондаренко позвонили и предложили попробоваться на главную роль в «Летчиках» — это было рабочее название проекта «Большое небо». А уже весной началась работа над фильмом.

«Всем актерам, играющим пилотов, устроили краткий экскурс в профессию. Обучение проходили на «кукурузнике», это один из самолетов, на которых приходилось летать моему герою. Было невероятно интересно, но это не значит, что мы научились управлять самолетом на самом деле: это очень сложно и на это нужно много времени», — поясняет Станислав Бондаренко.

Интересно, что прежде чем поступить в театральный институт, Станислав планировал поступить на авиаконструктора в Московский Авиационный Институт (МАИ).

Но не потому что так рвался в небо. Причина прозаична. Просто школа, где учился Станислав, сотрудничала с несколькими институтами, включая медицинский и МАИ. И школьные выпускные экзамены засчитывались как вступительные. Их и принимали преподаватели из этих вузов.

«Старший брат Саша, окончив ту же школу, пошел в мединститут, а мне математика давалась лучше химии и биологии, и родители посчитали, что мне лучше ориентироваться на авиационный. И я бы пошел туда, — рассказывает актер. — Но однажды танцевальная студия «Визансе», где я занимался, выступала в ГИТИСе, и после концерта декан актерского факультета Валентин Васильевич Тепляков предложил мне попробовать поступить в этот вуз. Я попробовал — и сами видите, чем это закончилось. Считаю, что сделал в 17 лет правильный выбор: месяц за месяцем, год за годом сидеть и чертить мне было бы чертовски сложно».

Интересно, что раньше Станислав боялся летать на самолетах. Но сумел справиться с аэрофобией хитрым способом. Просто приходил в аэропорт невыспавшимся и во время полета засыпал… А глаза открывал уже в пункте назначения.

Станислав Бондаренко: «Я хотел показать отношение летчиков к своему делу»

Говоря о своем герое, Станислав сказал, что Виктор интересен своими внутренними метаниями. Тем более действие фильма происходит в 70-е годы – в то время, когда прежде всего ценились дисциплина и порядок, а не своеволие, свойственное персонажу.

«Но главным для меня было передать ощущение любви летчиков к своему делу, для них полет – это самое главное, это их необходимость. Для летчиков жизнь без неба – это, наверное, не жизнь. Надеюсь, что это будет сильно ощущаться через моего героя», — подчеркивает Станислав.

Съемки сериала проходили в Москве, Люберцах. А сцены полетов снимались на взлетно-посадочной полосе в Киржаче Владимирской области. Многие эпизоды в небе создавались с помощью «хромакея». Но в некоторых случаях внутри самолетов помещали маленькие камеры.

Роль Новосибирска сыграл Горный институт в Люберцах. А в районе Измайлово хорошо сохранился антураж 80-х годов, который и был воссоздан в картине.

По словам режиссера сериала Влада Николаева, его фильм – это история про любовь, искренние чувства, дружбу, про верность и про измену. Про любовные отношения мужчин и женщин, какие они бывают разные и какие они были тогда, в начале 80-х годов.

«Для нашей молодежи, мне кажется, важно знать, что в СССР не то что не было секса и насаждались одни запреты, а в стране реально царил культ чувств и верности, — говорит Влад Николаев. — Ощущение любви и желания быть с любимым человеком, несмотря ни на какие проблемы и невзгоды, как и разлуку. Все было очень просто: если человека любишь, то это навсегда, а все остальное – это жизненные неурядицы и сложности.

Смотрите сериал «Большое небо» с 28 июня на Первом канале!

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