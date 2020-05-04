«Папа с двумя ангелочками»: Бондаренко поделилась трогательными фото с подросшими дочками

Станислав Бондаренко в этом году отметит 35-летие. В копилке актера множество ролей, включая такие картины, как «Стритрейсеры» и «Верни мою любовь». Год назад он еще и стал многодетным отцом. Его супруга Аурика подарила ему двух дочерей. У девочек красивые и необычные имена — Алекса и Микаэла. А от первого брака с Юлией Чиплиевой у него подрастает сын Марк. Артист, несмотря на свою занятость, старается уделять всем наследникам свое внимание.

В период самоизоляции Станислав наслаждается семейной идиллией. Его младшей дочке уже года, а ее сестре три годика. На днях актер рассказал, какими растут девочки и поделился редкими домашними фото, которые сделала его сестра Светлана Клаус, актриса.

«Микаэлу легче удержать для фото, а вот Алексия вообще неуловимая! 1000 движений за минуту и 100 переключений настроения! Есть конечно особые приёмы, когда детей можно завлечь, но это почти как запрещенный прием, зато помогает на пару минут! А вот любовь к младшей у Алексии настолько сильная, что иногда кажется, что она ее придушит», — рассказал артист.

На фото он обнимает младшую наследницу, а старшая с улыбкой позирует у него на коленках. Многие поклонники пришли в восторг от трогательных семейных кадров. «Замечательный папа с двумя ангелочками», «Девочки маленькие принцессы. Папина гордость и мамины красавицы», «Такие разные, но одинаково милые девчонки», «Счастливые», — прокомментировали пост подписчики.

Бондаренко, к слову, не скучает на карантине. Он признался, что не теряет время. Актер совершенствует английский язык, виртуально посещает музеи и пользуется другими прелестями самоизоляции.