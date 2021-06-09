Почему не каждый сын султана Сулеймана мог носить титул шехзаде

У правителя были дети на стороне. Но он про них и знать не хотел. Почему?

Турецкий сериал «Великолепный век» стал одним из самых популярных в нашей стране. Зрители с замиранием сердца следят за судьбой османского султана Сулеймана и его любимой женщины Хюррем.

Хюррем, кстати, стала единственной официальной женой правителя и родила ему пятерых сыновей и одну дочь. Их отношения длились 37 лет, в законном союзе состояли чуть меньше.

Все дети Хюррем и Сулеймана были наделены титулами. Однако историки утверждают, что у султана были другие дети, которым высокие почести не достались. Их никогда не называли потомками падишаха, несмотря на кровное родство.

Это могло происходить в следующих случаях:

— Например, беременную наложницу выгнали из дворца за нарушение дисциплины. А козней в гареме, как вы догадываетесь, хватало. И все, ребенок этой девушки априори не мог являться шехзаде. Кстати, брат Сулеймана Яхъя-эфенди таковым в истории и являлся.

— Наложница попалась на измене. Как правило, с евнухом. Но в этом случае, правитель обычно казнил и того, и другого. Но если наложнице сильно повезет – ее тоже изгоняли из гарема и лишали всех привилегий.

— Были и такие случаи, когда султан крутил романы со свободными барышнями. В основном, это случалось в походах. И если ребенок рождался за стенами дворца, то чадо также не считалось потомком падишаха.

Титулы шехзаде существовали до конца XVI века, потом их заменили на приставку челеби. По новым правилам, челеби назывались юноши, причисленные к высшему чину, независимо от того – являются ли они прямыми потомками султана или нет.

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