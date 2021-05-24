Возвращение Алика и постельные сцены: сюрпризы нового сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

С 24 мая на канале ТНТ стартует продолжение нашумевшего сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», рассказывающего об эпохе 90-х годов. В новых сериях зрителей ждет немало сюрпризов. Так, Санька (Егор Губарев) и Женя (Валентина Ляпина) впервые получат взрослый опыт физической близости, а «афганец» Алик (Юрий Борисов) восстанет из «пепла».

О чем сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»

Напомним, в первом сезоне рассказывалось о семье Рябининых – предприимчивой Надежде (Ксения Каталымова) и ее муже – преподавателе Федоре (Степан Девонин), который из-за тяжелой ситуации в стране вынужден пойти работать на рынок. Параллельно Федор пишет роман, веря, что прославится благодаря своим литературным способностям. Супруги воспитывают сына Саньку, который живет обычной жизнью подростка: встречается с друзьями, влюбляется в местную красавицу-оторву Женьку и мечтает быть похожим на своего кумира – «афганца», дядю Алика. Узнав о его гибели, Санька намеревается отомстить.

В новых сериях зрители встретятся с семьей Рябининых уже спустя год после вышеописанных событий. Безработный Федор затевает в квартире ремонт, пока его жена Надежда трудится в инвестиционном фонде и крутит шашни с рыжеволосым Виталиком (Артур Бесчастный). А Санька меж тем встречает на вокзале Женю, которая возвращается вместе с мамой из Германии…

Во втором сезоне появятся и новые герои, например, мама Федора, роль которой сыграла актриса Лариса Удовиченко, и его отчим, директор завода. Вернется и тот самый дядя Алик, которого так ждет Санька.

Если первый сезон снимал режиссер Илья Аксенов, то за съемки второго взялся уже Антон Федоров. Как рассказал сам Антон, продюсеры проекта предложили ему занять режиссерское кресло после того, как увидели его спектакль «Петровы в гриппе» в Гоголь-центре. Он от такого предложения не отказался.

О дельфинах, холоде и море

«С Антоном было очень комфортно, лайтово работать, он нашел к нам подход, — рассказывает исполнитель роли Саньки Егор Губарев. – Съемки проходили на высоте, и все было очень классно».

Егору очень импонирует его персонаж. Он отметил, что Санька скромный, добрый и настоящий, что роднит его с самим актером. А еще и Егор, и его герой всегда стремятся найти выход из самой сложной ситуации.

Кстати, нештатных, непростых ситуаций возникало на съемках достаточно. Так, по словам Егора, в первом сезоне один только эпизод на крыше снимался целых 17 дублей.

В новых сериях много беспокойства съемочной группе доставляли погодные условия.

Эпизод, когда по сюжету Саша и Женя стоят по пояс в воде, снимался при температуре 15 градусов около четырех часов. На следующий день Егор плохо себя чувствовал, но, к счастью, серьезно не заболел. Актриса Валентина Ляпина рассказала, что во время некоторых водных сцен надевала гидрокостюм, защищавший ее от холода, но в большинстве из них снималась в платье.

А вот актер Федор Рощин, сыгравший Илью, признался Teleprogramma.pro, что во время съемок чуть не утонул в Черном море. Но, к счастью, сумел выплыть самостоятельно.

Впрочем, море доставило съемочной группе и много радостей. Так, по словам Антона Федорова, киношникам удалось запечатлеть дельфинов, которые также попали в кадр. И зрители увидят их в одной из ближайших серий.

Актриса Валентина Ляпина: «Постельные сцены получились красивыми»

О морской стихии с восторгом отзывается и исполнительница роли Женьки Валентина Ляпина. Кстати, все эти сцены снимались на Черном море, в городе Джубга, в Краснодарском крае.

Как рассказала Teleprogramma.pro Валентина, ее героиня сильно изменилась во втором сезоне: сделала «химию», начала краситься, стала более женственной. Хотя, по словам Валентины, в душе осталась все той же «пацанкой».

«Каждая моя героиня – это в какой-то степени я. Я же не могу уйти от себя далеко. И так получилось, что Женька в первом сезоне – это практически я в 14 лет, а во втором – в 16-17, — признается Валентина Ляпина. — Получается, что благодаря этому сериалу я возвращалась в прошлое и словно смотрела на себя со стороны, пытаясь стать той собой прежней. Сейчас же мне 19».

Также Валентина рассказала, что во втором сезоне хорошо прописаны сцены ее взаимоотношений с экранной матерью.

«В сериале есть одна эмоциональная сцена, когда актриса, играющая мою маму, дает мне пощечину, — поясняет Валентина Ляпина. – И мы долго не могли ее прочувствовать, понять, как лучше сделать. В какой-то момент я уже морально подустала. И это оказалось то самое состояние, которое и было необходимо».

Одной из самых сложных для Валентины оказалась и постельная сцена, в которой она снялась вместе с Егором.

«Я, конечно, не сторонница таких эротических эпизодов, которые сейчас используются везде, где только можно, — рассказывает Валентина Ляпина. – Очень боялась, что сцена будет выглядеть вульгарно и не эстетично. Но посмотрев эти кадры на флэшбеке, увидела, что все получилось красиво. И за это я хочу сказать «спасибо» режиссеру Антону и оператору Алексею».

Актриса призналась, что, конечно, стеснялась сниматься в чувственной сцене, но преодолеть застенчивость ей помогло доверие к вышеупомянутым режиссеру и оператору, а также к своему партнеру. По словам Валентины, во время съемок она очень подружилась с Егором.

Как рассказал Антон Федоров, съемки второго сезона начались 10 августа в Туле. Во время съемочного процесса некоторые актер переболели коронавирусом, однако этот фактор не сказался на работе команды.

Смотрите новые серии сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» уже с 24 мая!

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