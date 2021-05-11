Названа дата премьеры второго сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

В восьми новых сериях будет меньше ностальгии и больше проблем разных поколений.

Пока канал ТНТ повторно транслирует первый сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», стало известно, когда зрителям покажут второй. Его трансляция начнется вечером 24 мая.

Известно, что юные герои картины повзрослеют на один год. Сюжет шагнет в лето 1994-го: в России возникают финансовые пирамиды, на улицах орудуют банды, заводы отходят в частные руки, и на фоне этого четверо подростков сталкиваются с чувством первой любви и взрослыми проблемами.

Это, по-прежнему, сериал о «лихих 90-х», но в продолжении будет меньше ностальгии по ушедшей эпохе, на смену ей пришли трудности сразу нескольких поколений, и в первую очередь — тема взросления.

«Подход к работе во втором сезоне сильно отличался от первого – это ни в коем случае не повтор прошлогодней истории, а более взрослая, драматичная сюжетная линия, в которой было важно сделать акцент на проблемах разных поколений. Во втором сезоне мы застаем наших героев на стадии, когда заканчивается детская рефлексия, начинается взрослая жизнь и поиск себя. Одновременно взрослые персонажи пытаются собрать из осколков то, что разрушилось в их жизнях. В этот момент налаживается мостик между поколениями, который поможет героям объединиться, чтобы вместе пойти на перемены», — говорит режиссер Антон Федоров

Воплотить дух 90-х на экране постановщику помогли песни группы «Кино», новые аранжировки которых зазвучали в саундтреке второго сезона.

Смотрите второй сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» с 24 мая в 21:00 на канале ТНТ и видеосервисе Premier.

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