Ибрагим-паша из «Великолепного века»: кем на самом деле был визирь султана Сулеймана в истории

Оказывается, в турецком сериале есть несоответствия. Например, Ибрагим не был женат на сестре Сулеймана Хатидже.

Наверняка, многие из вас смотрели популярный турецкий сериал «Великолепный век». И ни для кого не секрет, что значительную роль при дворе султана Сулеймана играл Великий визирь Османской империи-Паргалы Ибрагим-паша, которого прекрасно сыграл актер Окан Ялабык. Он был правой рукой Сулеймана, главным советчиком, другом, товарищем. Был, до поры до времени…

Вообще, судьба Ибрагима в сериале достаточно трагична. Сначала его карьера взлетает до небес, он женится на родной сестре султана. Но тщеславие берет свое, и в итоге визирь трагически погибает. Сулейман посчитал его предателем и приказал казнить.

А как было все на самом деле? Для этого мы обратились к учебнику истории Кинросса Л. «Расцвет и упадок Османской империи».

Как Ибрагим познакомился с Сулейманом

Согласно летописям, Ибрагим родился в 1493 году в греческом городе Парги в семье рыбака. Когда он был маленьким, его семью захватили пираты и продали в рабство некой турецкой вдове из Манисы. Ибрагиму повезло, женщине стало жалко ребенка, и она научила его играть на разных инструментах, а также дала хорошее образование.

По истории, Ибрагим познакомился с Сулейманом, будучи подростком, когда шехзаде был наместником Маниссы. Якобы молодые люди подружились и продолжали обучаться вместе.

После того, как Сулейман стал правителем Османской империи (1520 год), он забрал Ибрагима с собой в Стамбул. На тот момент они были уже лучшими друзьями.

Ибрагим нечестно стал Великим визирем

Историки утверждают, что Ибрагим нечестно стал Великим визирем, так сказать, по блату. Согласно законам Османской империи, эту должность мог занять тот, кто пройдет пять званий по очереди. То есть когда уходил в отставку третий визирь — его место должен был занимать визирь, стоящий рангом ниже — второй.

И когда с поста главного визиря ушел Пира-паша, на его место должны были назначить Хаина Ахмеда-пашу – он как раз был следующим на очереди. Но Сулейман приказать сделать визирем Ибрагима-пашу.

Ой, что началось… Во дворе не умолкали страсти. Мало того, что султан нарушил табель о рангах, так еще и назначил на столь высокую должность человека, не турецкого происхождения. Кроме того, Ибрагим был не мусульманином, а христианином!

Обиженный Хаин Ахмед-паша даже устроил бунт в Стамбуле, за что был казнен по приказу Сулеймана.

Любовь Ибрагима и Хатидже – выдумка

В сериале «Великолепный век» нам показали любовь Ибрагима и сестры султана Хатидже. По сюжету, они женятся и счастливы до того момента, пока паша не изменил своей супруге с калфой из гарема.

Однако историки утверждают, что это неправда. Мол, были найдены письма Ибрагима, адресованные некой Мухсине. Они писали друг другу любовные послания до конца своих дней.

Именно Нигяр калфа является прототипом реальной исторической личности Мухсине, на которой и был женат Ибрагим-паша. У них родился сын Мехмед, который умер через три года после казни своего отца.

Из-за чего Сулейман казнил Ибрагима

Дружба Сулеймана и Ибрагима действительно была крепкой. Они вместе участвовали в Мохачском сражении в 1526 году. А Персидский поход 1536 года тоже проходил под руководством Великого визиря.

И, согласно летописям, Ибрагимом настолько завладело тщеславие, что именно в Персидском походе он провозгласил себя султаном.

Конечно, Сулейману тут же доложили о случившимся неприятели Ибрагима. А завистников у него было очень много. Султан принял решение – казнить бывшего друга.

Весной 1536 года Сулейман пригласил Ибрагима на ужин во дворец Топкапы. Этот момент в сериале описан достаточно правдоподобно. Ничего неподозревающий визирь остался там ночевать и ночью его задушили служители правителя.

Ибрагим-паша был погребен в обычной могиле, без поклонений и почестей. Так трагично и глупо закончилась его история…

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