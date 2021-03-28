Если бы «Великолепный век» снимали в России: какие отечественные звезды могли бы сыграть в сериале

Турецкий сериал «Великолепный век» завоевал сердца поклонников по всему миру. Сайт Teleprogramma.pro предположил, какие отечественные актеры смогли бы сняться в этой исторической ленте, если бы сериал снимали в России.

Мерьем Узерли VS Екатерина Вуличенко

В свои 40 лет красавица Екатерина Вуличенко вполне могла бы перевоплотиться в хасеки Хюррем султан. Обаятельная и привлекательная актриса имеет для этого все данные: статную фигуру, роскошную гриву волос с натуральным оттенком, искру в глазах и невероятный темперамент.

Халит Эргенч VS Владимир Машков

Доверить роль нашего султана Сулеймана можно было бы разве что любимцу российских женщин — 57-летнему Владимиру Машкову. Тут и статность, и галантность, и изящная борода — как говорится все к лицу. Изюминкой стал бы и пронизывающий мудрый взгляд актера.

Нур Феттахоглу VS Равшана Куркова

Российская актриса с узбекскими корнями 40-летняя Равшана Куркова, как и Махидевран султан, показанная нам в сериале «Великолепный век», обладает стройной талией. При всей своей хрупкой фигуре актриса может похвастаться несгибаемой волей и очарованием.

Сельма Эргеч VS Елизавета Боярская

Роль любимой сестры султана Сулеймана — Хатидже султан — могла бы сыграть неповторимая Елизавета Боярская. Эта актриса завоевала симпатии своих поклонников и помимо невероятно элегантной внешности может похвастаться и царственной осанкой.

Окан Ялабык VS Константин Хабенский

Главный визирь османской империи при султане Сулеймане был вторым человеком в государстве. На эту роль вполне мог бы подойти интеллигентный и харизматичный Константин Хабенский. Тогда ему довелось бы сыграть супруга Елизаветы Боярской в образе Хатидже султан.

Селен Озтюрк VS Анна Чиповская

Красавица Анна Чиповская своей миловидной внешностью могла бы украсить сериал «Великолепный век», при условии, если бы ленту снимали у нас. Ее большие глаза, роскошные локоны и нежный овал лица придали бы Гюльфем хатун особое очарование.

Джансу Дере VS Екатерина Климова

Драматизма сериалу добавило бы появление Екатерины Климовой в образе персиянки Фирузе хатун — тайной возлюбленной султана Сулеймана. Эту драму поддержало бы еще и то, что в жизни экс-возлюбленная Гелы Месхи близко дружит с Екатериной Вуличенко, а ее мы представляем в роли Хюррем султан.

Пелин Карахан VS Марина Александрова

Луноликая госпожа — Михримах султан. Любимая дочка султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан приглянулась всем поклонникам сериала. Получить роль, которую на экране ярко воплотила Пелин Карахан могла бы Мария Александрова — неординарная и очень привлекательная актриса с красивыми глазами и роскошными длинными локонами.

Энгин Озтюрк VS Андрей Бурковский

Шехзаде Селим по сценарию с самого раннего детства ссорился с младшим братом. Однако в реальной жизни Энгин Озтюрк и Арас Булут Ийнемли, сыгравшие сыновей султана Сулеймана, прекрасно ладят между собой и даже называют друг друга братьями. Роль шехзаде Селима вполне мог бы сыграть Андрей Бурковский. Вы только посмотрите, у него есть все что нужно: светлые волосы, как у сына Хюррем султан, и такая же рыжая борода.

Арас Булут Ийнемли VS Павел Прилучный

Роль мужественного и воинственного шехзаде Баязида могла бы достаться Павлу Прилучному. Он, к слову, обладает такой же харизмой. Вот только татуировки гримерам пришлось бы тщательно маскировать под тональной основой.

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