Переговорщик или дьявол: вышел трейлер сериала «Медиатор» с Андреем Бурковским

26 января вышел трейлер психологического сериала «Медиатор» с Андреем Бурковским в главной роли. Съемки картины завершились в декабре 2020 года, в скором времени она станет доступная для просмотра на видеосервисе Start.

Главный герой — профессиональный переговорщик. Его талант помогает заставить террористов сложить оружие, но сам мужчина предпочитает участвовать не в спасательных операциях, а в конфликтах между бизнесменами, которые не могут договориться. Он обожает манипулировать людьми и вскрывать их тайные желания. Те, что столкнулись с ним, считают его дьяволом. Он же просто взял в привычку никому не верить. Даже себе.

«Когда я прочитал сценарий, понял — роль блестящая. Это психологическая драма, в ней нужно действовать монологами. Мой герой — обычный парень, работал в баре, ему необходимо было общение, это привело его в переговорщики. У него такой талант к коммуникации, которому трудно научить, он работает по наитию. Иногда моему персонажу приходится говорить другим героям слова, за которые его ненавидят. Думаю, иногда зрители будут удивляться: «Зачем он это делает?» Но они увидят — он был прав», — говорит Андрей Бурковский.

Особую химию на экране ему удалось показать с актрисами проекта, среди которых Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова и Евгения Симонова.

Известно, что предстоящая драма будет состоять из 16 серий. За этого период зрителям предстоит не раз убедиться в том, что слова бывают куда эффективнее оружия.

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