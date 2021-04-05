«Место стало популярным»: киношники потянулись в живописные края, где снимались «Жуки»

5 апреля на канале ТНТ стартует показ второго сезона сериала «Жуки». По этому поводу актер Максим Лагашкин, играющий в картине сельского участкового, дал свежее интервью. Он назвал места в Калужской области, где проходили съемки, шикарными. По словам 44-летнего артиста, там «и виды сумасшедшие, и дышится легко». Дома, улицы, интерьеры — все было реальным, а не декорациями. Вот только одного конкретного населенного пункта, который стал на экране деревней Жуки не существует.

«Открою секрет, наша деревня Жуки состоит из трех реальных деревень. Ну, то есть один дом снимали в одной деревне, другой — в другой, а, например, проезды в третьей… — рассказал актер изданию Ok Magazine. — Нам сначала не хотелось выдавать места наших съемок, но понятно, что долго это не могло оставаться тайной, и уже потянулось кинематографическое паломничество в те края. И пока мы там были, с нами параллельно пара фильмов снималась. Место стало популярным».

Журналисты спросили звезду, не появилось ли у кого-нибудь из съемочной команды желания приобрести жилье в тех живописных местах. Лагашкин отметил, что если бы это было поближе к Москве, то вполне возможно стоило бы задумать над этим. Хотя Калужская область и так граничит с Подмосковьем…

Актер также признался, что обычно не смотрит картины со своим участием, но для такого проекта как «Жуки» может сделать исключение, так полностью доверяет его авторам.

Смотрите также: