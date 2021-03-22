Привет из деревни: «Жуки» вернутся на экраны страны 5 апреля

Канал ТНТ раскрыл дату премьеры второго сезона комедийного сериала «Жуки». Новые эпизоды зрители увидят с 5 апреля.

Напомним, это история о троих айтишниках, которые находятся в шаге от того, чтобы разбогатеть. Крупный инвестор собирается вложить в их приложение для знакомств солидную сумму, как вдруг парней определяют на альтернативную службу в глухую русскую деревню. После первого сезона у главных героев осталась куча сердечных проблем, которые заставили мозговитых ребят раскиснуть. Но в продолжении в их деревню нагрянет тот самый богатей и напомнит, сколько он обещал парням за успешный запуск приложения. Работа закипит с новой силой, как бы ее не пыталась застопорить сельская жизнь.

Зрителям обещают больший накал страстей и новые безумные поступки персонажей. Кроме того, в сериале появятся новые лица. В частности, кроме инвестора, из Москвы приедет женщина, которая перевернет в «Жуках» весь устоявшийся уклад.

«Новые серии еще сочнее, смешнее, объемнее, и мой герой больше раскрывается в новом сезоне, — говорит актер Максим Лагашкин, сыгравший деревенского участкового. — Там и комедия, и драматические ситуации, но они поданы так, что зритель будет смеяться. Мне кажется, что «Жуки» стали народным сериалом, потому что прежде всего это живая история про реальных людей».

Так получилось, что между первым и вторым сезонами прошло аж два года. Но зрители не забыли эту историю и постоянно спрашивали у артистов в соцсетях, когда ждать продолжения.

А продолжение будет с 5 апреля в 20:00 на канале ТНТ.

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