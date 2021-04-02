Режиссер сериала «Каспий 24» о работе с Анастасией Заворотнюк: «Мы планировали новые проекты, уже были подготовлены сценарии и тут такое»

Режиссер рассказал Teleprogramma.pro, как ему работалось с актрисой, и поддерживает ли он сейчас связь с ней и с ее семьей.

3 апреля на канале НТВ состоится премьера остросюжетного сериала «Каспий 24» с участием актрисы Анастасии Заворотнюк. Премьера картины пройдет в день ее 50-летия. Как объясняют представители канала, это способ выразить поддержку актрисе, которая уже долгое время борется с серьезным заболеванием — глиобластомой.

По сюжету сериала Полина Королева, которая когда-то основала в Томске телекомпанию для детей, мечтает основать и взрослое телевидение, которое бы делало людей счастливее и добрее. Однажды она случайно сбивает пешехода, которым по стечению обстоятельств оказывается ее давним коллегой по цеху Сергеем. Он и рассказывает Полине о проводимом тендере на создание регионального телеканала в Астрахани.

В основу сценария легла реальная история журналистки Елены Ульяновой.

«Анастасия была мощным помощником при работе над сериалом «Каспий 24»

«У Елены была телевизионная студия в Астрахани. Потом она поменяла вид деятельности. Но какие-то событийные вещи, происходящие с ней, конечно, вошли в нашу картину, — рассказывает в интервью Teleprogramma.pro режиссер сериала и исполнитель главной роли Александр Франскевич-Лайе. — Но по большей степени, история вымышленная. Это телевизионно-художественный сериал».

— Вам было важно, чтобы Анастасия была похожа на Елену Ульянову?

— Мы не привязывались к героине Елены. В основе сценария, как я уже сказал, легли эпизоды ее жизни, производственные перипетии.

А вообще, у нас была идея сделать телевизионный проект с участием Анастасии Заворотнюк. Решили, что она может быть прекрасным главным действующим лицом. Достойная, умная, известная актриса.

— Насколько тяжело выступать одновременно и как актер, и как режиссер?

— А еще как продюсер и автор сценария. Конечно, это сложно. Но мы любим нашу профессию, поэтому она и приносила только удовольствие.

— Как вам работалось с Анастасией Заворотнюк и как актеру, и как режиссеру?

— Все знают, насколько Анастасия талантлива. Она высокопрофессиональный человек. Работать с этой актрисой очень приятно, она всегда отличалась собранностью. Всегда все знала по своей роли, была подготовлена: и физически, и морально, и духовно, а на площадке создавала творческую и деловую атмосферу, которую умеют держать далеко не все актеры.

Анастасия была таким мощным помощником при работе над сериалом. Когда некоторые актеры появляются на площадке, то она начинает оживать. Потому что такие артисты полностью выкладываются на съемочной площадке. Вот что я могу сказать об Анастасии. Она удивительный человек.

— Как снимались эпизоды телевизионного закулисья? Вам как-то помогали телеканалы?

— Для этого специально строились декорации и павильоны. Конечно, мы же не можем арендовать телевизионный канал. У них своя занятость. Поэтому все отстраивалось отдельно. Помещения декорировались и создавалось некое телевизионное пространство. А снимали фильм в Астрахани, в Минске, в разных местах.

«Мы планировали следующие работы»

— В каких отношениях вы расстались с Анастасией?

— У нас сложились теплые дружеские отношения. Мы планировали следующие работы, у нас были подготовлены сценарии и тут такое. Именно там, где она должна была играть главную роль. Сам процесс проходил у нас очень эффективно, ярко, положительно. Надеюсь, что мы реализуем эти проекты.

— А после выхода сериала встречались с ней?

— Конечно, пересекались. Мы же готовили совместные проекты. Постоянно общались и поддерживали дружеские отношения.

— А сейчас вы общаетесь с Анастасией и ее семьей?

— Я в курсе, что сейчас происходит. И постоянно поддерживаю контакты с Анастасией и ее семьей. Соучаствую в этом внутреннем процессе.

— Над чем работаете сейчас?

— Для канала НТВ мы недавно сдали сериал «Пересуд». И надеюсь, что скоро тоже состоится его премьера. Автор сценария – Алексей Слоповский. Это восьмисерийная психологическо-криминальная драма. В этом фильме снялись Владимир Епифанцев, Сергей Астахов и другие прекрасные артисты.

А что касается сериала «Каспий 24», то замечательно то, что специально к юбилею Анастасии канал готовит премьеру в ее поддержку.

Смотрите также: